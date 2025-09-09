Emilio Osorio es llamado el nuevo Nodal tras ser relacionado con la hija de Sergio Sendel

Hace unos meses, Emilio Osorio puso fin a su relación con Leslie Gallardo y actualmente participa en la grabación de la telenovela “Amanecer” donde interpreta Tona pareja de Malú, personaje interpretado por Valeria Santaella, actriz e hija de Sergio Sendel. Ambos han mostrado gran química dentro y fuera del set, ya que suelen compartir en redes sociales distintos momentos juntos que reflejan su cercanía.

Aunque no han confirmado ninguna relación ni noviazgo, Emilio Osorio y Valeria Santaella posaron juntos para una revista juvenil que los presentó como “la pareja más cute del momento”. Esto desató varias especulaciones sobre un posible romance, que a su vez generó críticas hacia Emilio Osorio, quien fue comparado con Christian Nodal por brincar de una relación a otra.

Emilio Osorio es criticado tras ser relacionado sentimentalmente con la actriz Valeria Santaella. / Redes sociales

Emilio Osorio y Valeria Santaella, hija de Sergio Sendel, posan juntos en revista

El actor Emilio Osorio compartió la portada y una serie de fotografías que protagonizó junto a Valeria Santaella. En las imágenes, ambos aparecen vestidos de gris sobre un fondo rosa, sonrientes, cercanos y relajados.

Las fotos no pasaron desapercibidas y rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios dieron por hecho que Emilio mantiene una relación con la joven actriz que interpreta a Malú en la telenovela Amanecer.

¿Por qué comparan a Emilio Osorio con Christian Nodal?

Cabe recordar que Emilio Osorio hace apenas unos meses se confirmó su ruptura con Leslie Gallardo y, poco antes de comenzar esta relación, fue pareja de Karol Sevilla, lo que desató aún más las críticas.

Entre los comentarios que se leyeron en redes destacaron:

“Emilio aplicó la filosofía de Nodal: terminó ayer y ya hoy se enamoró.”

“En un año, tres relaciones… necesita terapia.”

“Pobre Leslie, lo dio todo en esa relación. Ni imagino lo que sintió al ver esto.”

“Emilio cambia de novia cada tres meses.”

“Emilio Nodal.”

¿Emilio Osorio y Valeria Santaolla son novios?

Aunque Emilio Osorio y Valeria Santaella han compartido varias publicaciones juntos tanto en Instagram como en TikTok, en una entrevista con los medios el hijo de Juan Osorio aclaró que solo son compañeros y amigos, y que su relación va más allá únicamente dentro de la telenovela.

“Salimos en la revista, me dio gusto que a la gente le gustara. Nos pusieron como la pareja más cute, pero no (en la vida real). Ella es una gran actriz y una gran compañera; agradezco mucho su trabajo y la entrega que tiene.”

¿Quién es Valeria Santaella, actriz e hija de Sergio Sendel?

Valeria Santaella, hija del reconocido actor de telenovelas Sergio Sendel, nació en mayo de 1998, al mismo tiempo que su hermano mellizo Graco, quien también llama la atención por el gran parecido con su padre.

Valeria ha comenzado a destacar en algunas producciones para seguir los pasos de su padre. A lo largo de su pequeña trayectoria, ha mostrado su versatilidad al integrarse en distintos proyectos, entre los que destacan:

“Mañana es para siempre” (2008), “Una familia con suerte”, “Lo que la vida me robó” y “Mi fortuna es amarte”. Actualmente “Amanecer.

