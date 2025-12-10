Christian Nodal vs. Cazzu: revelan posible encuentro en juzgados tras demanda del esposo de Ángela Aguilar

Christian Nodal volvió a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que se filtrara que presuntamente podría tener un encuentro directo con Cazzu en los juzgados de Jalisco. La noticia surgió tras revelarse que el cantante sonorense habría presentado una propuesta formal para llegar a un acuerdo conciliatorio con la artista argentina, con quien comparte la crianza de su hija.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Por qué Christian Nodal demandó a su expareja Cazzu?

De acuerdo con la información difundida por Ventaneando, la demanda civil presentada por Christian Nodal contra Cazzu fue ingresada en un juzgado de lo familiar en Jalisco. En el documento citado por el programa, el cantante solicitaría la intervención de las autoridades para presuntamente asegurar su participación activa en las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de su hija.

El reporte indica que Nodal habría solicitado en reiteradas ocasiones la autorización para tramitar el pasaporte mexicano de su hija y gestionar el visado correspondiente para viajar a Estados Unidos. Según el texto revelado por el programa, el cantante afirma que estos trámites se habrían condicionado a un incremento en los depósitos y transferencias económicas destinados a la manutención de la menor.

El documento compartido por Ventaneando incluye la declaración:

“En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”. Documento demanda Christian Nodal

Este señalamiento es uno de los puntos que habría motivado al cantante a buscar la intervención judicial para regularizar temas de convivencia y trámites internacionales relacionados con su primogénita.

Demanda Nodal a Cazzu / Redes sociales

¿En qué consiste el acuerdo conciliatorio que propone Christian Nodal?

Según en Televisa espectáculos, el equipo legal de Christian Nodal presentó una propuesta preliminar para alcanzar un acuerdo con Cazzu tras la demanda interpuesta. El oficio conciliatorio busca establecer un marco legal claro para la relación de ambos respecto a la crianza de la niña, abordando específicamente la convivencia, la manutención y las responsabilidades compartidas.

La defensa del cantante acudió a la Ciudad Judicial de Zapopan, donde se entregó la documentación necesaria para que el caso sea turnado a un juzgado correspondiente. Una vez asignado, ambas partes serán notificadas formalmente para presentarse ante la autoridad competente y dialogar sobre los términos planteados.

Este tipo de procedimiento está diseñado para evitar que el conflicto escale a un juicio prolongado. El objetivo es que ambas partes puedan exponer sus posturas y llegar a un consenso sobre temas fundamentales para su hija. La medida también busca abrir un canal de comunicación oficial entre los representantes legales de ambos artistas.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cuándo podrían encontrarse Christian Nodal y Cazzu en los juzgados?

El proceso judicial establece que, tras la presentación del oficio conciliatorio, el juzgado asignado convocará a ambas partes para una comparecencia. Este encuentro abriría la posibilidad de que Christian Nodal y Cazzu presuntamente se presenten personalmente ante las autoridades para discutir los acuerdos relacionados con su primogénita.

De acuerdo con Televisa espectáculos, este encuentro podría darse en las próximas semanas, una vez que el expediente avance y se generen las notificaciones oficiales. Durante esta audiencia se abordarían temas como custodia, convivencia, manutención, documentación internacional de la menor y cualquier asunto pendiente relacionado con sus responsabilidades como padres.

Hasta ahora, ninguno de los dos artistas ha ofrecido una declaración pública directa sobre la demanda o el acuerdo conciliatorio. La información disponible proviene de los reportes de medios de comunicación que tuvieron acceso a documentos y testimonios de corresponsales en la Ciudad Judicial.

