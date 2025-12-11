Aneliz Álvarez, madre de Ángela Aguilar, rompe el silencio y arremete contra “haters” de su hija: ¿Qué dijo?

La familia Aguilar volvió a posicionarse en el centro de la conversación pública luego de que Aneliz Álvarez, madre de Ángela Aguilar, decidiera alzar la voz y pronunciarse sobre los constantes ataques que su hija ha recibido en redes sociales durante los últimos meses. Su mensaje, publicado en Instagram, sorprendió a muchos, pues la matriarca de la dinastía suele mantener un perfil discreto y alejado de los reflectores mediáticos. ¿Qué dijo?

Un rumor circuló en redes sociales, en el que se mencionaba que Ángela podría dejar la música, algunos especulaban, por no soportar estar siempre en el escrutinio público pero, ¿es verdad?

Contrario a las versiones que surgieron en redes sociales, Ángela Aguilar no contempla dejar la cantada, más bien le gustaría explorar la actuación, pues es algo que le llama la atención desde tiempo atrás:

Siento que quizá las interpretaciones de las canciones son como un poco como actuar porque tú tienes que sentir lo que estás cantando, pero siento que sí es un mundo que me encantaría explorar. (...) Dramática sí soy, entonces quizás quizás por ahí se puede hacer algo. Ángela Aguilar

Por el momento, Ángela Aguilar no ha anunciado que detendrá su carrera musical para seguir este sueño; será cuestión de esperar a que llegue la ocasión adecuada.

¿Cómo defendió Aneliz Álvarez, madre de Ángela Aguilar, a su hija de todo el “hate”?

A través de una historia de Instagram, Aneliz Álvarez, mamá de Ángela Aguilar, compartió la publicación de un grupo de fans de su hija, en la que aparecía una fotografía reciente de Ángela durante uno de los conciertos del Libre Corazón Tour 2025.

El contenido explicaba qué es la violencia digital contra las mujeres: el uso de herramientas tecnológicas para acosar, humillar, intimidar o silenciar mediante ciberacoso, campañas de odio o difusión de contenido sin consentimiento.

La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes. Aneliz Álvarez, vía redes sociales.

El gesto fue interpretado como un claro llamado a frenar los ataques contra la intérprete de “Que agonía”.

¿Quién es Aneliz Álvarez, madre de Ángela Aguilar?

Como ha preferido mantenerse alejada del ojo público, existe poca información sobre Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar. Sin embargo, lo que se conoce es que nació el 7 de diciembre en McAllen, Texas.

Durante su niñez vivió principalmente en Argentina, país de origen de su madre. A los 19 años comenzó a incursionar en el modelaje y apareció en algunos videoclips, entre ellos uno protagonizado por el hermano de Pepe.

En 1997 contrajo matrimonio con Pepe Aguilar y, desde entonces, ha tenido un papel clave en los proyectos de la familia. Es cofundadora de Machin Records, la disquera creada junto al cantante, que ha sido fundamental para impulsar la carrera de sus hijos y para coordinar diversos eventos de la dinastía Aguilar.

