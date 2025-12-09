Muere integrante de la banda Zoé, también conocido como el “sexto miembro” del grupo: ¿Quién era?

El rock mexicano despertó con una noticia devastadora, luego de que se confirmara la muerte de un reconocido productor y una de las figuras clave en la música contemporánea de Zoé, icónica banda mexicana, a los 66 años de edad. Su partida ha dejado vistió de luto a la industria musical, pues también colaboró con muchas otras famosas bandas. ¿De quién se trata?

León Larregui denuncia en su cuenta de X que lo bajaron de un avión y terminó arremetiendo contra una aeromoza. / Facebook: León Larregui

¿Qué famoso colaborador del grupo Zoé, murió recientemente?

Phil Vinall, reconocido productor británico y una de las figuras clave de la famosa banda Zoé los últimos años, murió a los 66 años. Su fallecimiento deja un profundo vacío en la industria musical tanto en México como en Reino Unido, donde su trayectoria había comenzado décadas atrás.

Considerado por los integrantes de Zoé como un verdadero aliado creativo (y por muchos fans como el “sexto miembro” de la agrupación), Vinall desempeñó un papel determinante en la consolidación del proyecto musical liderado por León Larregui.

La banda confirmó la noticia la noche del lunes 8 de diciembre a través de sus historias de Instagram, compartiendo mensajes de condolencia y publicaciones de seguidores que lamentaron la pérdida del productor. Con ello, se encendió una oleada de homenajes que recorrieron las redes sociales y que recordaron su enorme legado.

Phil Vinall, colaborador de Zoé, que murió / Redes sociales

¿De qué murió Phil Vinall, figura de la banda Zoé?

Fue el lunes 8 de diciembre cuando se confirmó la muerte del productor británico Phil Vinall, misma que se dio a conocer también en las redes sociales de Panoram Studios, un estudio que él tenía en la Ciudad de México.

En los comunicados compartidos acerca de su muerte, incluido el de Panoram, no existen detalles o información acerca de las causas que llevaron a Vinall a su muerte de manera reciente .

Tampoco hay rumores o especulaciones acerca de un problema de salud que haya padecido en los últimos meses, pues las notas sobre su fallecimiento se apegan estrictamente a su trayectoria.

¿Quién fue Phil Vinall y cómo colaboró con la banda Zoé?

Phil Vinall fue un reconocido productor musical británico cuyo trabajo marcó profundamente la escena del rock alternativo tanto en el Reino Unido como en Latinoamérica.

A inicios de los años 2000, Vinall llegó a México, país con el que desarrolló una conexión profunda a nivel artístico y personal.

Su trabajo en México lo vinculó con grupos como:



Zoé

Enjambre

Kinky

LeBaron

Quiero Club

Phil Vinall comenzó a colaborar con Zoé en el año 2000, momento en el que la banda buscaba afinar su identidad sonora y trascender dentro de la escena nacional.

Su participación como productor en Rocanlover lo posicionó rápidamente como una pieza clave en el desarrollo musical del grupo. Sin embargo, su mayor esplendor llegaría con Aztlán (2018), álbum con el que la banda ganó el Grammy al Mejor Álbum Alternativo o Rock Latino en 2019, un reconocimiento que también celebró el trabajo meticuloso de Vinall en la consola.

Además de sus labores como productor, Vinall también figuró como músico invitado en el MTV Unplugged/Música de Fondo de Zoé, donde tocó el arpa de boca y el pandero.

