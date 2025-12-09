Aislinn Derbez reaparece tras la muerte de su mamá, Gabriela Michel; lanza desgarrador mensaje en redes

A poco más de dos semanas de la muerte de su madre, la actriz de doblaje y televisión Gabriela Michel, Aislinn Derbez reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje que hizo llorar a varios de sus compañeros durante un reciente encuentro que fue compartido en sus historias. La hija de Eugenio Derbez había mantenido un bajo perfil desde el anuncio de la muerte de su mamá, confirmada el pasado 24 de noviembre. ¿Qué dijo exactamente?

¿De qué murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y expareja de Eugenio Derbez?

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, ha despertado múltiples conjeturas desde que se dio a conocer la noticia. Aunque Aislinn informó mediante historias de Instagram que su mamá falleció a causa de un infarto, la creadora de contenido Chamonic (conocida por cubrir temas del espectáculo) asegura tener una versión distinta sobre lo ocurrido.

En un principio, Chamonic señaló que prefería no revelar detalles sobre las causas del deceso de Gabriela Michel. No obstante, tiempo después decidió compartir información adicional en la que describió las circunstancias del trágico acontecimiento que le arrebató la vida a la actriz.

Lamentablemente la señora Gabriela, esa mañana se levantó, tomó algo que le provocó mareos, ella se tropezó y se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando fue la persona encargada de la casa de asistencia a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo, cuando hablaron a los servicios médicos al parecer ya había fallecido. Chamonic

Hasta ahora, Aislinn no ha emitido ningún comentario sobre estas especulaciones.

¿Cómo reapareció Aislinn Derbez tras muerte de su madre, Gabriela Michel?

Tras varios días de silencio por la muerte de su madre Gabriela Michel, Aislinn Derbez reapareció publicando una serie de imágenes y reflexiones desde un retiro espiritual al que asistió recientemente. La actriz buscó un espacio de introspección para procesar la pérdida de su mamá y, según una compañera del retiro, su participación conmovió a todos los presentes.

Antes de volver a casa tuvimos una despedida muy emotiva donde cada integrante del retiro compartió qué fue lo que más se transformó en ellas y las palabras de Aislinn Derbez nos hizo a todos soltar lagrimitas. Compañera de Aislinn Derbez en retiro espiritual

En las historias difundidas, Aislinn aparece en un ambiente natural, rodeada de varias personas que participaron en el proceso grupal.

Aunque no reveló el contenido exacto de su mensaje, la página del pódcast en el que ella misma participa, “La magia del caos”, describió que fue un emotivo momento, además, agradeció la presencia de Aislinn:

Aislinn y Cecilia que hicieron del proceso, un apapacho aún más grande. IG: marmolviejo, sobre Aislinn Derbez

¿Cuál es el legado de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez que murió?

Gabriela Michel no solo fue la madre de Aislinn Derbez, sino también una destacada actriz de doblaje reconocida por dar voz a personajes como Samantha Jones en Sex and the City y la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, entre muchos otros.

Desde muy joven, Michel se formó en actuación y danza en Bellas Artes, etapa en la que conoció a Eugenio Derbez. Con el tiempo, construyó una sólida trayectoria profesional que la convirtió en una de las voces más queridas e identificables del doblaje en México.

Algunos de sus trabajos más recordados incluyen:



Samantha Jones (Kim Cattrall) – Sex and the City (temporadas 1–3)

(temporadas 1–3) Reina Clarion – Películas de Tinker Bell / Campanita

/ Primavera – La bella durmiente (redoblaje) y Princesita Sofía

(redoblaje) y Georgia Jones – A todo ritmo / Step Up: The Streets (versión mexicana)

/ (versión mexicana) Madame Leota – La mansión embrujada (voz de Jennifer Tilly)

(voz de Jennifer Tilly) Tina Harwood (Kim Cattrall) – Sueños sobre hielo y Sexual Intelligence

y Madre Naturaleza – Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3

Además de su carrera como actriz de doblaje, Gabriela Michel trabajó como directora de escena en el programa En familia con Chabelo. También fue cofundadora, junto con Eugenio Derbez, de la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, institución por la que pasaron figuras como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal.

Tras divorciarse de Derbez, Michel contrajo matrimonio con Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus hijas Chiara y Michelle, esta última también dedicada al mundo de la locución.

