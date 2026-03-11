Encuentran sin vida a pareja de abuelitos en cisterna tras desaparecer el 14 de febrero: VIDEO

Este miércoles 11 de marzo, México se vio conmocionado luego de reportarse el hallazgo de dos adultos mayores, quienes habían sido reportados como desaparecidos, en una cisterna: ¿accidente o crimen atroz? Esto es todo lo que se sabe.

Ancianos encontrados en cisterna de CDMX / Redes sociales

Así fue cómo encontraron sin vida a dos adultos mayores en la Gustavo A, Madero

El pasado 14 de febrero de 2026, se reportó la desaparición de dos adultos mayores en Naucalpan, municipio donde residían. Se trata de un hombre y una mujer. Tras casi un mes de búsqueda, sus restos fueron encontrados dentro de una cisterna en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con informes preliminares, la pareja trabajaba en un local de renta de hamacas y andamios en la colonia Faja de Oro, en la GAM. Según se dijo, los vecinos alertaron a la policía tras detectar un fuerte olor a descomposición cerca de la zona laboral de los hoy occisos.

Al entrar al inmueble indicado, las autoridades hicieron el hallazgo y solicitaron la ayuda de bomberos para sacar los restos de la cisterna. Los peritos se llevaron los cuerpos a la morgue para esclarecer las causas de la muerte.

¿Cómo murieron los adultos mayores encontrados en una cisterna?

Se mencionó que los fallecidos serían Lilia Aldama Martínez y su esposo Alejandro Rojas Hernández, de aproximadamente 62 años. Los familiares llegaron al lugar y dieron declaraciones a los medios de comunicación. Uno de ellos aseguró que la pareja había sido “interceptada” poco después de que salieran a trabajar el pasado 14 de febrero.

“Los interceptaron en el camino y desde ahí no supimos nada de ellos. Se levantaron las denuncias en el Estado y también aquí, pero no habíamos tenido información hasta ahora”, indicó.

La zona está acordonada en lo que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar si la muerte fue accidental o los adultos mayores fueron víctimas de un crimen.

Si bien de forma oficial no se han dado más detalles, el periodista de nota roja, C4 Jiménez, dejó ver que había sido un crimen. Y es que reveló que, aparentemente, los cuerpos fueron metidos en la cisterna y después echaron cemento.

Señaló que, al parecer, la autoridad pertinente tuvo que parar momentáneamente las labores de rescate por peligro de gases. Hasta ahora, no se ha dado más información oficial sobre esta situación.

¿Qué se sabe de los adultos mayores encontrados en una cisterna?

No se sabe mucho sobre Lilia Aldama Martínez y su esposo Alejandro Rojas Hernández, la pareja que fue encontrada en una cisterna. Solo se conoce que tenían 62 años y salieron a trabajar el 14 de febrero. Vivían en Naucalpan y laboraban en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Al no poderlos localizar por teléfono, reportaron su desaparición. La ficha de búsqueda se emitió hasta el 27 de febrero. La familia los describe como personas “nobles que solo se dedicaban a trabajar”.

