Programa Hoy anuncia devastadora muerte en la familia de Benny Ibarra; el cantante está de luto

La familia de Benny Ibarra atraviesa un momento de profunda tristeza. Este fin de semana se dio a conocer la muerte de un ser muy cercano al cantante, noticia que fue comentada durante la transmisión del programa “Hoy” este lunes 9 de marzo. La pérdida ocurrió en el círculo más íntimo de su esposa, la modelo Celina del Villar, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales para despedir a su padre.

Programa Hoy informa sobre la muerte de un familiar cercano de Benny Ibarra / Redes sociales

¿Qué familiar de Benny Ibarra murió?

Durante el fin de semana se informó que Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra, se encuentra de luto tras la muerte de su padre. La noticia fue comentada en la sección de espectáculos del programa Hoy, donde el reportero explicó que la modelo decidió compartir la triste noticia directamente con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación, Celina subió una entrañable fotografía junto a su papá y escribió una breve pero emotiva despedida: “Buen camino, Pá”. El mensaje rápidamente se llenó de comentarios de cariño por parte de fans y amigos que quisieron acompañarla en este momento tan difícil.

Horas después, la modelo también agradeció públicamente el apoyo que recibió. En otra historia escribió: “Gracias por sus mensajes de apapacho. Los he leído todos y cada uno. Es calorcito para el corazón”, dejando ver que las muestras de afecto le han servido como consuelo.

La pérdida impactó a quienes siguen la historia de amor de Celina y Benny, una de las parejas más estables del espectáculo mexicano.

¿De qué murió el papá de Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra?

Hasta el momento no se ha informado públicamente cuál fue la causa de la muerte del padre de Celina del Villar. Lo único confirmado es que el fallecimiento ocurrió el 8 de marzo de 2026, fecha en la que la modelo compartió su mensaje de despedida en redes sociales.

Celina optó por mantener los detalles del deceso en privado, por lo que únicamente se limitó a dedicarle unas palabras llenas de amor y gratitud. Tanto seguidores como colegas del medio artístico han respetado su silencio y han enviado mensajes de apoyo.

Por ahora, ni la modelo ni Benny Ibarra han dado más declaraciones públicas sobre este difícil momento familiar.

¿Quién es Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra?

Celina del Villar es una reconocida modelo mexicana que alcanzó gran popularidad en las décadas de los 80 y 90, cuando se convirtió en una de las figuras más destacadas de las pasarelas en México y Latinoamérica. Comenzó su carrera a los 16 años y llegó a aparecer en portadas de revistas internacionales como Vogue, Viceversa y Women’s Health.

Además del modelaje, también incursionó brevemente en la actuación con la telenovela Dulce desafío, aunque posteriormente decidió concentrarse en su trabajo como modelo y conductora.

En el plano personal, mantiene una larga relación con Benny Ibarra. La pareja inició su romance en 1988, formó una familia con sus hijos María y Mateo, y finalmente se casó el 11 de noviembre de 2003.

