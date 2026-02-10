Programa Hoy sorprende con anuncio de última hora y confirma una muerte en plena transmisión en vivo

La mañana de este martes 10 de febrero tomó un giro inesperado para los televidentes del programa Hoy, luego de que, en plena transmisión en vivo, los conductores compartieran una noticia que llenó de tristeza el foro. Durante uno de sus espacios informativos, el matutino confirmó la muerte de José Bisbal, padre del reconocido cantante español David Bisbal, una noticia que rápidamente generó conmoción tanto en el estudio como entre el público.

David Bisbal se despide de su papá en redes sociales / Instagram

¿Cómo anunció el programa Hoy la muerte del padre de David Bisbal en plena transmisión?

El programa Hoy se vistió de luto nuevamente al informar una muerte durante su transmisión matutina. Fue al regresar de la sección “La nota que anota” cuando los conductores abordaron el tema y confirmaron la muerte de José Bisbal, quien además de ser el padre del cantante, fue un exboxeador muy reconocido en su comunidad.

La reacción en el foro fue inmediata. Con un tono solemne, los presentadores expresaron su pésame y recordaron el fuerte lazo familiar que siempre ha caracterizado a David Bisbal. Galilea Montijo destacó la cercanía del artista con los suyos y lo importante que siempre fue su padre en su vida personal y profesional.

“Era muy pegado, bueno es muy pegado a su familia”, comentó Galilea Montijo al aire.

Otra de las conductoras del programa recordó un momento especialmente emotivo que el cantante compartió tiempo atrás, relacionado con la lucha de su padre contra el Alzheimer, subrayando cómo la música jugó un papel fundamental durante ese proceso tan doloroso.

“Su papá tenía Alzheimer, y compartió un momento muy conmovedor… hay un momento en el que él empieza a cantar y el papá se suma, cómo es tan importante la música para las personas con Alzheimer”, señaló la conductora.

¿Qué mensaje compartió David Bisbal tras la muerte de su padre José Bisbal?

Tras la noticia difundida en televisión, David Bisbal utilizó su cuenta oficial de Instagram para confirmar el fallecimiento de su padre y despedirse públicamente de él. El cantante publicó una serie de imágenes junto a José Bisbal, acompañadas de un mensaje breve pero cargado de emoción, que rápidamente se viralizó.

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”. David Bisbal

La publicación recibió miles de reacciones en cuestión de minutos. Fans, colegas y figuras del medio artístico se volcaron a los comentarios para enviar mensajes de apoyo y condolencias, mostrando el cariño y respeto que existe hacia el intérprete español.

Cabe recordar que apenas el 1 de diciembre, David Bisbal había dedicado un mensaje especial a su padre por su cumpleaños, donde habló abiertamente de la tristeza que le generaba no poder comunicarse con él como antes debido al avance del Alzheimer.

“Echo de menos poder tener una conversación con él. Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería”. David Bisbal

David Bisbal y su papá / Instagram

¿De qué murió José Bisbal, papá de David Bisbal, y qué se sabe de su enfermedad?

Hasta el momento, no se han revelado oficialmente las causas exactas de la muerte de José Bisbal. Sin embargo, se sabe que durante los últimos años enfrentó el Alzheimer, enfermedad que le fue diagnosticada hace aproximadamente 15 años y que fue deteriorando progresivamente su salud.

David Bisbal ha hablado en distintas ocasiones sobre el impacto de esta enfermedad en su familia, incluso participando en proyectos y documentales donde se aborda el Alzheimer como un padecimiento largo, complejo y emocionalmente devastador. En ellos, el cantante relató momentos especialmente difíciles, como cuando su padre dejó de reconocer a sus hijos y personas cercanas.

Por ahora, el artista no ha compartido nuevos mensajes tras el anuncio oficial, y la familia ha optado por llevar este duelo de manera privada. La información disponible se limita a lo publicado en redes sociales y a lo reportado por medios en España.

¿Quién fue José Bisbal y cuál fue su legado en la vida de David Bisbal?

Más allá de ser conocido como el padre del cantante, José Bisbal tuvo una destacada trayectoria como boxeador amateur, disciplina en la que se coronó campeón nacional en siete ocasiones en España. Originario de Almería, fue una figura clave en la formación personal y emocional de David Bisbal.

Durante los primeros años de la carrera artística del cantante, José Bisbal fue un apoyo constante, acompañándolo en eventos y momentos importantes, hasta que el avance del Alzheimer limitó su vida pública. En múltiples entrevistas, David Bisbal expresó el orgullo que sentía por su padre y la profunda huella que dejó en su vida.