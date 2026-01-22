El programa Hoy comete terrible ERROR en vivo desata burlas: confunden a la esposa de uno de sus conductores

El programa Hoy volvió a ser tendencia, pero no por una exclusiva ni por una revelación impactante, sino por un error que pasó completamente en vivo y que los televidentes no dejaron pasar. Bastaron unos segundos al aire para que las redes sociales hicieran lo suyo y convirtieran el descuido en tendencia.

Colaborador del matutino no llegó al ensayo de Las estrellas bailar en Hoy / Captura de pantalla

¿Qué error cometió el programa Hoy en plena transmisión en vivo?

En plena transmisión del programa Hoy al anunciar una nota en la que Ricardo Margaleff, conductor del matutino durante dos años (2016-2017) y también presentador de La casa de los famosos México 2025, hablaba de uno de los momentos más difíciles que ha vivido junto a su familia: el nacimiento prematuro de su segunda hija.

En el segmento, Margaleff compartió detalles sensibles sobre la llegada de su bebé en agosto pasado y el complicado proceso que enfrentaron como familia. Sin embargo, mientras el conductor hablaba de su esposa y su hija, en pantalla apareció la imagen de una mujer que no es su esposa, lo que desató la confusión.

El error no tardó en ser detectado por los televidentes fans del conductor y comediante, quienes comenzaron a comentar en redes sociales que la imagen mostrada no correspondía a la esposa de Margaleff.

¿Qué dijo Ricardo Margaleff sobre el nacimiento de su hija?

La nota tenía como objetivo mostrar el lado más humano del conductor. Ricardo Margaleff, conductor de Me caigo de risa, habló con honestidad sobre el complicado inicio de vida de su hija menor, quien nació de manera prematura y tuvo que permanecer varios días en cuidados intensivos.

“Fue prematura, estuvo algunos días en cuidados intensivos, pero gracias a Dios evolucionó muy bien, la maravilla de la naturaleza, de la leche materna, del amor de mamá y papá, hizo que nuestra bebé saliera del hospital súper rápido, y pues todo está bien”, señaló el actor.

Además, explicó que el proceso fue particularmente difícil para él debido a su participación en La Casa de los Famosos, ya que sus jornadas eran extenuantes y casi no dormía:

El testimonio conmovió… pero quedó completamente opacado por el error visual que nadie esperaba.

Ricardo Margaleff Post IG / Redes sociales: ricardomargaleff

¿De dónde salió la imagen equivocada que apareció en el programa Hoy?

La imagen que apareció en pantalla no correspondía a la esposa de Ricardo Margaleff, sino a Karla de la Torre, una influencer que vive en Estados Unidos y que recientemente compartió contenido sobre su maternidad.

La fotografía fue tomada de un video que subió el padre de la influencer, donde se le escucha decir: “Después de la cesárea que tuve ayer, se siente bien feliz”.

El esposo de la influencer fue cuestionado por usuarios sobre el supuesto error del programa Hoy. Aunque confirmó que la imagen era real, expresó dudas sobre si realmente había salido al aire:

“He estado viendo comentarios, páginas, que si esta imagen es verdad o no, pero mi pregunta es si lo transmitieron en el programa ¿o no?”.

Como era de esperarse, el error se viralizó rápidamente y las redes sociales no tuvieron piedad. Usuarios en X, Facebook e Instagram comenzaron a compartir capturas del momento y a bromear sobre la confusión.

“Pasó en la tele pero se equivocaron de foto”,

“Jajaja, yo pensé que era IA”,

“Como no tenían fotos de la esposa pusieron una de ‘Karleshion’”.

“Me ahogué de la risa cuando salió Karla”,

“Le cambiaron la esposa”,

“Pasados de lanza”,

“Yo vi la noticia y dije: ‘ah chinga, se parece mucho a Karleshion’”.



Por parte de Ricardo Margaleff, el error pasó completamente desapercibido; ni siquiera se dio cuenta en el momento y hasta ahora no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es realmente la esposa de Ricardo Margaleff?

Contrario a lo que se mostró en el programa Hoy, Ricardo Margaleff está casado desde hace 14 años con Annush Hanessian, una mujer completamente ajena al mundo del espectáculo, razón por la cual existen pocas imágenes públicas de ella.

El actor ha expresado en diversas ocasiones el profundo amor y admiración que siente por su esposa, a quien ha dedicado emotivos mensajes en redes sociales, como este:

Ricardo Margaleff “Doy gracias a DIOS por mandar a esta vida a un ser maravilloso lleno de alegría, amor, belleza interior y exterior, comprensión, convicción, decisión, honesta, excelente madre, esposa, hija, nuera, amiga, confidente y compañera la más hermosa de este planeta, no concibo esta vida sin ti”.

Ricardo Margaleff y Annush Hanessian han formado una familia sólida junto a sus dos hijos.