Ricardo Margaleff revela la lucha que vivieron él y su esposa al intentar volver a ser papás

Ricardo Margaleff no cabe de la felicidad. Además de que actualmente es el coconductor del programa dominical Juego de voces 2025, hace unas semanas dio a conocer que él y su esposa, Annush Hanessian, tendrán un bebé 10 años después de la llegada de su primer hijo.

Al respecto nos contó: “Es un bebé muy deseado. Lo buscamos tanto tiempo. Inclusive ya habíamos desistido. El año pasado estuve a nada de operarme (hacerse la vasectomía). Programé la cita, pero por una u otra cosa tuve que cancelarla”.

La pareja espera la llegada de su segunda hija, después de ser papás por primera vez hace 10 años. / Instagram

No te pierdas: Ricardo Margaleff defiende el humor de Adrián Marcelo, pide un alto al hate

¿Ricardo Margaleff y su esposa llegaron a pensar en un procedimiento in vitro?

“Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Entramos en tratamientos elementales. Nos habían checado y en febrero del año pasado el doctor nos dijo: ‘No sabemos lo que pasa, porque los 2 están perfectos. ¿Quieren que intentemos inseminación artificial, in vitro?’”.

“Mi mujer y yo dijimos: ‘No, si no se ha podido de la forma natural, la verdad es que no queremos

hacer otra cosa. Tenemos un niño maravilloso, que es un gran hijo, y vamos a darle a él el 100% de nuestra atención’. Él tenía muchas ganas de tener un hermano. Íbamos a decirle que nuestra familia es de 3 y adoptamos una ‘perrihija’. Justamente cuando soltamos, pasó esto”.

Ricardo y su esposa, pensaron en desistir de su intento por un segundo embarazo

“En el momento que soltamos, Dios dijo: ‘Ahí les va una hermosa niña’”; “Tan ya habíamos desistido que teníamos una bodeguilla donde guardábamos carriola, biberones y demás. En junio del año pasado sacamos todo y lo regalamos a amigos y gente que lo necesitaba”.

“Cuando decidimos parar, le dije a mi mujer: ‘Yo no quiero que tú entres en esa etapa de frustración y te empieces a sentir enojada porque no podemos. No quiero que llegues a ese punto’. Lo platicamos mucho. Fue cuando decidimos que he sabido de parejas y conocidos de nosotros que inclusive terminaron su relación, porque esa búsqueda los llevó a un punto de tensión que los obligó a separarse. En el momento que soltamos, Dios dijo: ‘Ustedes dijeron que no, pero pues ahí les va una hermosa niña.

El conductor no quería que la búsqueda de embarazo se volviera un tema de tensión. / Redes sociales.

Sigue leyendo: Ricardo Margaleff confiesa cómo se sintió Mariana Echeverría tras la tragedia en el crucero

¿En dónde lograron Ricardo Margaleff y su esposa embarazarse?

“Tenemos como una certeza de dónde se hizo ese bebé. En Nueva York, cuando nos fuimos a los Emmys.Fue un viaje increíble. Mi mujer y yo teníamos mucho de no salir juntos solos sin el niño. Tan padre nos la pasamos que ahí pegó”.

Respecto a Juego de voces 2025, dijo: “Ha sido un éxito rotundo. El programa tiene muy larga vida. Su clave es que se hace con mucho cariño, amor y alma. Eso se lleva a la familia, quien ve cómo sus ídolos también tienen pérdidas, momentos maravillosos y son divertidos”, concluyó.