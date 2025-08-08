Filtran género del bebé de Mariana González y Vicente Fernández Jr., ¿niño o niña?

La pareja conformada por Mariana González y Vicente Fernández Jr. está viviendo una de sus etapas más felices, pues recientemente trascendió que se convertirán en padres tras varios intentos y tratamientos médicos. Esta revelación ha desatado revuelo en redes sociales, sobre todo por lo complicado que fue para ellos llegar a este punto, ya que Vicente Jr. se había sometido a una vasectomía años atrás. ¡Ahora sale a la luz el género de su bebé! ¿Niña, niño o los dos?

Vicente Fernández Jr. y Mariana González se han dejado ver muy enamorados siempre / Instagram: @vicentefdzjr9

¿Cómo se supo que Mariana González y Vicente Jr. están esperando un bebé?

Hace unas semanas la noticia del embarazo de Mariana González, conocida como la Kim Kardashian mexicana, empezó a circular en medios del espectáculo. Aunque la pareja no ha dado un comunicado oficial, la influencer Chamonic fue quien aseguró que están esperando un bebé:

Chamonic "¡Mariana González y Vicente Fernández Jr. serán papás! El querer es poder, ¡y quedó clarísimo! Aunque Vicente Jr. tenía la vasectomía desde hace años, eso no fue impedimento para que Mariana se aferrara con todo a los tratamientos. Tras varios intentos, logró embarazarse y está lista para darle otro hijo al “Charro” Jr.”

Se sabe que el embarazo fue posible gracias a un tratamiento de fertilidad.

Vicente Fernández Jr y Mariana González / Instagram

¿Cómo fue el proceso de embarazo de Mariana González y qué tratamientos usó para convertirse en mamá?

Mariana González esposa de Vicente Fernández Jr. ya había hablado públicamente sobre su deseo de tener un hijo con Vicente Jr. En una entrevista anterior con La mesa caliente, la influencer compartió cómo fue someterse a un tratamiento de fertilidad:

“Se me hizo muy, muy pesado; me dolió mucho, y las hormonas me pusieron loca… Él me soportó y entendió. Al final, vale la pena. Es una bendición”, reveló en una entrevista pasada.

¿Es niño o niña el bebé que esperan Mariana González y Vicente Jr.?

Aunque Vicente Fernández Jr. y Mariana González no ha confirmado públicamente la noticia, la influencer Chamonic aseguró que la feliz pareja ¡espera una niña!

“Les cuento que me dicen que Mariana González y Vicente Jr. serán papás de una niña. Ellos ya sabían que sería niña porque desde que hicieron el tratamiento decidieron que querían una nena y se logró. Esperemos que ya comparta la noticia pronto”, escribió la influencer, quien suele tener información privilegiada del mundo del espectáculo.

La revelación rápidamente encendió las redes, donde seguidores de la pareja comenzaron a enviar mensajes de felicitación, emocionados por ver a los futuros papás dar este gran paso.

Las redes están que arden y esperan que esta vez la pareja sí salga a dar la buena nueva, porque han seguido cada paso del embarazo como si fuera novela.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Mariana González y Vicente Jr.?

La historia de amor entre Mariana y Vicente Jr. comenzó de forma moderna: a través de Instagram. En 2020, él le escribió como fan y fue así como empezó la conexión. Con el tiempo, se conocieron en persona y su relación creció rápidamente, a pesar de las críticas por la diferencia de edad y la constante exposición mediática de Mariana.

Después de varios años de noviazgo, Vicente Jr. le propuso matrimonio en septiembre de 2023 y se casaron tan solo dos meses después, en noviembre, con una ceremonia en el icónico Rancho Los Tres Potrillos. Al evento asistieron miembros importantes de la familia Fernández, incluyendo a Doña Cuquita y Alejandro Fernández.

Desde entonces, han demostrado tener una relación sólida, pese a los rumores y críticas constantes. Han aparecido juntos en alfombras rojas, reality shows y programas de televisión, reafirmando su compromiso frente a cámaras y redes sociales. Ahora, con la llegada de su primera hija juntos, parece que están escribiendo uno de los capítulos más especiales de su historia.