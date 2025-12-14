Querida cantante rompe en llanto y confirma la pérdida de su bebé junto a su esposo: “no creció”, VIDEO

Hace unos meses Christian Lara y Roberto Ruíz, famosos conductores de Hechos, contaron lo difícil que fue la pérdida de sus bebés antes de que nacieran. Sin embargo, el sueño de ser padres fue más grande. Una vez más lo volvieron a intentar, no fue un camino fácil pero lo consiguieron.

Ahora, la industria musical se vio sacudida este domingo por una noticia tan dolorosa como inesperada. Tras varios días de ausencia en Instagram, una querida y exitosa cantante decidió reaparecer para explicar el motivo de su silencio. No fue una promoción ni un anuncio profesional: fue una confesión profundamente personal. Con la voz entrecortada y desde su auto, acompañada por su esposo, confirmó que perdió al bebé que estaba esperando.

¿Quién es la cantante que perdió a su bebé y cómo anunció la noticia en Instagram?

La cantante que confirmó la pérdida de su bebé es Miriam Camino, una artista madrileña con una sólida trayectoria musical y una comunidad muy cercana en redes sociales. Fue precisamente en Instagram donde decidió hablarle directamente a sus seguidores para explicar por qué había estado “rara y desaparecida”.

En el texto que acompañó su video, Miriam escribió: “Por eso estaba rara y desaparecida… Ahora no pudo ser, pero poco a poco sanaremos. Si alguien más está pasando por esto, pues no sentirse solo ayuda mucho, así que me puedes escribir”.

¿Qué dijo Miriam Camino sobre la muerte de su bebé?

En el video, Miriam Camino habló directamente a la cámara y explicó con detalle lo ocurrido, visiblemente afectada pero serena. Sus palabras fueron claras y honestas:

Miriam Camino “Quería decir por qué había estado desaparecida un poco por las redes y es que, bueno, hemos recibido la noticia de que íbamos a ser padres y, bueno, pues al final no ha podido ser porque el bebé no creció”

La cantante también reveló que acababa de salir del hospital y que ya había iniciado el tratamiento médico correspondiente:

“Hoy acabamos de venir del hospital y ya me han puesto las pastillas, así que por eso estaba rara, por eso no hice dietetas más y por eso no he estado en redes”. Miriam Camino

Miriam detalló que fueron días de espera e incertidumbre, una de las partes más duras del proceso: “Ha sido complicado porque hemos estado en la espera unos días, pero bueno, por lo menos ya no tenemos esa incertidumbre”.

¿Qué mensaje dio Marco Zambrano, esposo de Miriam Camino, tras la noticia de la muerte de su bebé?

Junto a Miriam apareció su esposo, el productor venezolano Marco Zambrano, conocido artísticamente como Zambrano on the beat. Con un tono calmado pero evidentemente afectado, también quiso dirigirse a los seguidores de la pareja.

“Solo queríamos contarles… no ha sido el mejor día, pero vamos a superarlo, vamos a estar bien y vamos a seguir adelante” Marco Zambrano

El productor se mantuvo a su lado durante todo el video, reforzando el mensaje de unidad y apoyo mutuo. Miriam, por su parte, cerró con una frase que resonó con fuerza entre sus seguidores “Si alguien más lo ha pasado, que sepa que estamos contigo”.

La pareja decidió no revelar cuánto tiempo tenía el embarazo ni si planean intentarlo nuevamente en el futuro. Por ahora, su prioridad es sanar, tanto física como emocionalmente.

¿Quién es Miriam Camino y por qué es una cantante tan querida?

Miriam Camino es una cantante madrileña nacida en el barrio de Carabanchel, en Madrid. Desde muy pequeña tuvo claro que la música era su vocación, influenciada por figuras como Gloria Estefan y Selena Quintanilla, referentes que marcaron su estilo y la llevaron a fusionar pop, urbano, flamenco y ritmos latinos.

Cuenta con formación profesional en interpretación musical en la RESAD, lo que le permitió desarrollarse en teatro musical, televisión, canto y danza. Desde 2020 ha lanzado múltiples EPs y sencillos, consolidando una propuesta versátil y con identidad propia.

En su discografía destacan proyectos como:



“Eclipse de Luna”

“Luna Llena”

“Bien Pegao”

“La Española”, entre otros, sumando alrededor de 16 lanzamientos entre 2020 y 2023, distribuidos en plataformas como Apple Music, Deezer y Qobuz.

Además, ha colaborado con artistas y productores reconocidos, incluido su ahora esposo Marco Zambrano, Gustavo Elis y Johanns Steiner, ganador del Grammy Latino. En YouTube, sus covers de temas como “I will always love you”, “Eye of the Tiger” y “Killing me softly” acumulan cientos de miles de reproducciones.

En lo personal, Miriam y Marco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 con un emotivo video en TikTok. Un año después, este diciembre tiene un sabor agridulce para la pareja, marcada por la ilusión truncada de convertirse en padres, pero también por la fortaleza con la que decidieron compartir su historia y acompañar a otros desde la empatía.