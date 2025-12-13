Protagonista de Rubí murió en un trágico accidente de avión; esta fue su historia ¿presintió su final?

El 7 de diciembre se cumplieron 42 años de la muerte de Fanny Cano, la actriz que marcó para siempre la televisión mexicana al encarnar a la primera protagonista de Rubí. Su fallecimiento en 1983 continúa llamando la atención no solo por las circunstancias del accidente aéreo que acabó con su vida, sino por los testimonios de familiares que aseguran que, días antes, la actriz parecía tener un presentimiento sobre su final.

Te puede interesar: Famoso cantante nominado al Grammy es asesinado en su casa, ¡su hijo es el principal sospechoso! ¿Por qué?

Fanny Cano fue la primera Rubí / Captura de pantalla Youtube

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió Fanny Cano, protagonista de Rubí?

Fanny Cano se convirtió en una figura emblemática desde 1968, cuando protagonizó Rubí, un personaje ambicioso que rompía los arquetipos femeninos de su época. A lo largo de los años construyó una carrera sólida con participación en cine, televisión y teatro. Sin embargo, en 1982 tomó una decisión inesperada: retirarse del medio artístico.

Un año después, el 7 de diciembre de 1983, su nombre volvió a ser recordado, esta vez debido al grave accidente aéreo registrado en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Ese día, la actriz se encontraba en la aeronave que estaba por despegar cuando ocurrió la tragedia. Las condiciones climáticas, marcadas por una densa neblina, complicaron la visibilidad de las aeronaves que operaban al mismo tiempo.

Reportes de la época detallaron que otra aeronave intentaba aterrizar en la misma zona sin que las tripulaciones pudieran verse entre sí. Las dos unidades coincidieron en la trayectoria y terminaron impactando, generando una explosión que dejó 42 personas sin vida, incluida la actriz mexicana. El nombre de Fanny Cano apareció inicialmente en la lista de pasajeros y posteriormente fue confirmado tras la identificación del cuerpo.

Te puede interesar: Secuestran a reconocida influencer mientras transmitía en vivo y la asesinan frente a sus seguidores

Muerte de Fany Cano / Capturad e pantalla

¿La actriz Fanny Cano presintió su muerte?

A lo largo de su vida, la actriz hablaba con naturalidad sobre el tema de la muerte, según relató su hermano Francisco Cano en una entrevista concedida al programa La historia detrás del mito. Incluso recordó que, en cierto momento, Fanny Cano comentó que nadie la vería con arrugas, afirmación que se cumplió de manera involuntaria, ya que falleció a los 39 años, aún sin signos visibles de envejecimiento en la piel.

Pero ese no fue el único detalle que llamó la atención de su familia. En 1982, un año antes de su fallecimiento, la actriz dejó una carta en la que explicaba cómo debía repartirse su herencia. El documento fue encontrado días después del accidente por uno de sus sobrinos. Aunque la actriz nunca explicó por qué había decidido dejar esas instrucciones tan anticipadamente, sus familiares interpretaron ese acto como un posible presentimiento.

Esa carta se convirtió en una pieza clave para entender el estado emocional de Fanny Cano en esa etapa, aunque no existen declaraciones públicas de la propia actriz que detallen sus razones. Lo cierto es que la existencia del documento quedó asentada por sus allegados, quienes confirmaron que fue redactado en 1982.

Te puede interesar: Murió un famoso actor, comediante y conductor, tras problemas de salud en stream hace unos días: ¿Quién era?

¿Por qué Fanny Cano sigue siendo una figura importante en la televisión mexicana?

El impacto de Fanny Cano en la industria permanece vigente. Su interpretación en Rubí marcó un precedente, al presentar una protagonista que no respondía al molde tradicional de mujer sumisa o víctima. El personaje era fuerte, ambicioso y capaz de actuar en contra de sus propios afectos para lograr sus objetivos. Esa complejidad hizo que Cano se consolidara como una actriz destacada desde muy temprana edad.

Además, su trabajo en cine y teatro amplió aún más su reconocimiento. Participó en múltiples producciones que le permitieron explorar diferentes géneros y fortalecer su presencia en la pantalla. Aunque decidió alejarse del medio en 1982, su legado quedó registrado en las producciones que protagonizó y en la influencia que tuvo sobre nuevas generaciones de actrices.

Te puede interesar: Él es Robe Iniesta, la leyenda del rock en español y líder de Extremoduro, que murió a los 63 años