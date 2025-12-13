Actriz mexicana fue víctima de violencia de género en el medio del espectáculo, ¡así lo reveló! ¿Dijo nombres?

Alejandra Ambrosi protagonizó la obra Hilos durante 3 temporadas. En el proyecto se abordaba el tema de la violencia de género, situación que, nos cuenta, ella ha atravesado varias veces en su vida personal y profesional, aunque de distintos modos.

¿Cómo sufrió violencia de género la actriz, Alejandra Ambrosi?

“El abuso de poder se manifestó de muchas maneras. No sufrí acoso, pero desde la diferencia de sueldos que siempre existe entre mujeres y hombres, hasta muy al inicio de mi carrera, 2 o 3 momentos en que, si no me ponía un vestido que enseñara más, entonces no me daban la oportunidad o se molestaban conmigo. Había una relación como de manipulación o chantaje, para que ellos obtuvieran lo que querían”, dijo Alejandra Ambrosi.

Señaló que un gran porcentaje de mujeres se ha enfrentado a algún tipo de violencia: “Y yo formo parte de ese porcentaje. Nunca, afortunadamente, como mi personaje de la obra, pero alguna vez tuve una pareja con la que hubo abuso psicológico y en general en relaciones de trabajo. La violencia se da cuando hay abuso de poder de uno sobre el otro. Eso sí se ha presentado en lo personal y profesional”.

“Un exnovio me hacía chantajes y manipulaciones y por amor dejas de ver. No me sentía en paz, con un peso encima. Un día me di cuenta de que era más importante que me sintiera bien que estar con esa persona”.

Alejandra Ambrosi, actriz mexicana, fue víctima de violencia de género / Alejandro Isunza, IG @hilos.teatro, @foro.shakespeare y @teatromilan_forolucerna

¿Cómo ha ayudado Alejandra Ambrosi, a mujeres que han sufrido violencia de género?

Alejandra Ambrosi dijo que con la obra pudo ayudar a muchas personas: “Ahí interpretaba a una mujer que, después de haber vivido un evento muy fuerte de violencia, tiene que volverse a tejer. Se volvió un espacio para reflexionar y me pasó que con ella pude cambiar la vida de algunas asistentes. Hubo personas que se quedaban al final de la función y me decían: ‘Gracias, me sanaste. Tu obra me ayudó a entender lo que me sucedió’. También hubo mujeres que me comentaron: ‘Yo no sabía que había vivido violencia hasta que vi tu obra’, y es que así de normalizada la tenemos”.

“Me sucedió que me contactaban las amigas o familiares de las personas violentadas y me llevaban gente. Me escribió una mamá que me dijo: ‘Mi hija fue abusada y salió en catarsis. Gracias’. Eso me hacía aún más responsable de lo que hacía en el escenario. Vi entre el público a una mujer que no paraba de llorar. Yo también lloré. Al final me dio un abrazo”.

“Llevar la carga energética de mi personaje, además las de todas las emociones del público, era lo que más me costaba. No podía soltarme y dormir. Mi mente sabía que no viví lo de mi personaje, pero mi cuerpo no y energéticamente se quedaba cargado de esas emociones”.

Alejandra Ambrosi y su trabajo en la obra “Hilos” / Alejandro Isunza, IG @hilos.teatro, @foro.shakespeare y @teatromilan_forolucerna

¿Quién es Alejandra Ambrosi y cuál es su trayectoria?

Debutó en 2005 haciendo cortometrajes , pero su primer papel importante fue en 2009 en la serie Hermanos y detectives.

, pero su primer papel importante fue en 2009 en la serie Hermanos y detectives. En 2011 saltó a la popularidad con su participación en la telenovela El octavo mandamiento .

. Le siguieron otros proyectos exitosos como XY , Tlatelolco , verano del 68 , Sin rastro de ti , Vuelve temprano , Las malcriadas , La jefa del campeón y Preso no 1 , entre otros.

, , , , , , y , entre otros. Las más recientes telenovelas en las que la hemos visto son: El amor invencible y El precio de amarte.

