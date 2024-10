Actriz de ‘La hora pico’ sufrió a manos de su expareja: “A veces permites cosas y no sabes por qué”

La reconocida actriz Lorena de la Garza actualmente se encuentra promocionando su nueva obra de teatro musical, “La tiendita de los horrores”, de la cual también fue la protagonista hace 26 años.

Durante una reciente entrevista, la actriz reveló cómo el personaje principal de la obra, la llevó a reflexionar sobre experiencias personales de violencia y la importancia de la salud mental.

Lorena de la Garza, teatro musical La tiendita de los horrores / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Lorena de la Garza sufrió agresiones de su expareja

En entrevista para el canal de Ernesto Buitrón, de la Garza compartió que, aunque no experimentó violencia física, sí fue víctima de violencia psicológica en una relación pasada. “No viví un tema de violencia física, pero a lo mejor sí de violencia psicológica. En algún momento lo he platicado y creo que de alguna manera he dicho que la violencia no tiene género”, expresó la actriz.

La intérprete destacó que el personaje de Chantal Andere (Audrey) en “La tiendita de los horrores” refleja las vivencias de muchas mujeres que sufren violencia, tanto psicológica como física, a pesar de que la obra fue escrita hace varias décadas.

“Creo que este personaje (Audrey) muestra mucho lo que muchas mujeres viven en violencia tanto psicológica como física y estamos hablando de una obra que se escribió hace ya un buen tiempo atrás, donde no había tanta información, donde las mujeres no teníamos este cambio de chip y se consideraba que solo teníamos el valor de estar en la cocina”, señaló.

Chantal Andere será Audrey en La tiendita de los horrores / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

Lorena de la Garza hizo un llamado a las mujeres para que no normalicen la violencia y busquen ayuda. “Yo creo que es un buen mensaje. Es muy fuerte. De pronto hay unas escenas muy fuertes que son suavecitas, pero muchas mujeres se verán identificadas y ojalá que al verlo se espejeen y decir no más”, afirmó.

Además de abordar el tema de la violencia de género, la actriz también destacó la importancia de cuidar la salud mental. “Ir a terapia es como ir al dentista. Yo creo que la salud mental es de las cosas más importantes y de ver y checar todo el tiempo, no está mal, porque a veces permites cosas y no sabes por qué lo haces. Cuando empiezas a escudriñar en tus terapias encuentras muchas cosas”, expresó.

¿De qué trata “La tiendita de los horrores”?

“Seymour”, quien trabaja en una florería, se topa con una nueva raza de planta que llama “Audrey 2”. La tienda se vuelve la sensación en la ciudad. Esta planta carnívora con mala boca promete fama y fortuna sin fin a “Seymour”, siempre y cuando siga alimentándolo con sangre. Sin embargo, con el tiempo, descubre las intenciones malévolas de esta temible planta.

Se presenta de viernes a domingos en el Teatro Hidalgo del centro de la CDMX. Será una corta temporada y el costo de los boletan van desde los $1586 a los $2074.

Lorena de la Garza ya había hablado del maltrato que vivió al lado de su exnovio: “Fue gandalla”

En una entrevista para “De primera mano” en mayo de 2023 la actriz habló de los terribles momentos que vivió al lado de una expareja, situación por la cual decidió terminar su relación. La intérprete del personaje de Nacasia reveló todo lo que sufrió al lado de esta persona, de quien no quiso revelar su nombre, pues fue agredida verbalmente en diversas ocasiones.

“Me salió maltratador, o sea no maltratador de golpes, sino maltratador de maltratador verbal y pues a la primera vámonos. Las mujeres, ni nadie, ni hombres ni mujeres, nadie debemos de aceptar un maltrato de nadie” Lorena de la Garza

Y agregó: “Fue gandalla. Fue gandalla, pero sigo esperando a mi príncipe azul. Se portó mal. No, es que estos muchachos de hoy en día. Pónganse las pilas. ¿Qué está pasando?”.

En ese momento de la Garza llevaba apenas meses soltera, pues había terminado con Fernando Vega, pero dejó claro que él no había sido.