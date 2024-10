Galilea Montijo hace fuerte reclamo a Lorena de la Garza en ‘Hoy’

Este lunes 7 de octubre arrancó la nueva edición de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y entre los momentos más esperados estuvo el debut de la actriz Lorena de la Garza y su pareja de baile, José Luis Verdugo, quienes encendieron la pista con una energética coreografía al ritmo de ‘Funkytown’.

Sin embargo, antes de deslumbrar a los jueces y al público, Lorena compartió cómo ha sido el intenso proceso de entrenamiento junto a José Luis.

Lorena de la Garza debuto en ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Con su característico sentido del humor, la actriz se mostró optimista, aunque admitió que las exigencias físicas del baile, especialmente las cargadas, le han resultado un verdadero desafío. La inseguridad por su edad también se hizo presente, lo que la llevó a bromear al respecto.

“Las cargadas se me han dificultado, pero no hay imposibles”, afirmó con determinación. Luego, con una sonrisa, agregó:

"¿Cómo me vine a meter aquí a mi edad? ¿Quién me viera? Esta cincuentona que ya llegó al tostonaso, pero dándole al jelengue. En una de esas ando dando la sorpresa”. Lorena de la Garza

Pero fue este comentario sobre la edad el que captó la atención de la conductora del programa, Galilea Montijo, quien no pudo evitar reaccionar de inmediato con su característico humor.

Galilea Montijo le reclama a Lorena de la Garza por comentario

Galilea Montijo: (con tono juguetón): ¿Qué te pasa, Lore? ¿Qué traes con las cincuentonas? ¡De mí no vas a estar hablando!

Lorena de la Garza: (riendo): ¡No, no, no, por favor jamás! Claro que no, compartimos el quinto piso, Gali.

Galilea Montijo: ¡Estamos mejor que nunca!

La interacción entre ambas figuras provocó carcajadas en el set, dejando en claro que, a pesar de los retos físicos, Lorena está más que lista para sorprender a todos en la pista. Entre bromas y complicidad, la actriz demostró que, a sus 50 años, sigue siendo una figura llena de energía y vitalidad, preparada para darlo todo en el escenario de ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

Con este gran debut y el apoyo de su pareja José Luis Verdugo, Lorena prometió conquistar tanto a los jueces como al público, dejando claro que la edad es solo un número cuando se trata de entrega en el escenario.

Así quedaron conformadas las parejas de la nueva temporada de ‘Las estrellas bailan en Hoy':