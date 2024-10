Mamá de Sian Chiong se vio afectada por las críticas en contra del cubano tras su participación en ‘LCDLFMX’

Aunque hace más de una semana llegó a su fin, la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ continúa siendo tendencia en redes sociales. Si bien superó la popularidad de su predecesora, también se posicionó como la más polémica.

A lo largo de las 10 semanas que duró el show, los integrantes del ‘team Tierra’ causaron mucho descontento entre la audiencia por sus actitudes y comportamientos cuestionables. Ese fue el motivo por el que todos acabaron siendo eliminados, quedando únicamente los habitantes del ‘team Mar’ como finalistas.

Uno de los participantes más controversiales fue Sian Chiong. Durante su estancia en la casa, no solo se burló de Karime Pindter y Gala Montes, también tocó sin su consentimiento a varias de sus compañeras y llegó a “escupirle” a una comida que estaba preparando Briggitte Bozzo.

Pese a que, tras ser expulsado, pidió una disculpa, muchos siguen criticándolo por sus comportamientos.

X

Te recomendamos: Hermana de Gala Montes impide la reconciliación de la actriz con su mamá ¡Se cuelga de su fama!

Sian Chiong revela que su mamá se vio sumamente afectada por las críticas en su contra

En un encuentro con la prensa, Sian Chiong reconoció que no ha sido nada fácil lidiar con las críticas. Asegura que hay días en los que se siente mal por esta situación.

“Siendo honesto, muy inestable. Hay días en los que me siento muy bien, otros que voy muy para abajo. Días es los que me deprimo horrible. No he vuelto ni al gimnasio. No encuentro la motivación”, señaló.

También admitió que se ha cuestionado sobre si entrar al reality “valió la pena”, pues sus detractores no solo se han limitado a arremeter en su contra, también han atacado a su familia, algo que ha perjudicado la salud de su madre.

Recordemos que, en su momento, Sian contó en exclusiva para TVNotas que su mamá sufrió complicaciones de salud por la polémica de LCDLFMX.

“Se lastimó un poco. Ahorita tiene que verse este tema. Ahorita está más calmada. Siempre el tiempo es mágico y va sanando muchas cosas. Nos hemos ido calmando. Mi mamá está mejor. Me dolió un poquito que atacaran a la familia porque el que estaba jugando era yo. No se debe extrapolar un juego a la realidad” Sian Chiong

A la mamá de #SianChiong le AFECTARON las CRÍTICAS de su hijo durante el FAMOSO reality#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/twOSifm9OP — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) October 8, 2024

No te pierdas: Revelan por qué Sabine Moussier no estuvo en programa especial de LCDLFMX

Así fue como la mamá de Sian Chiong lo defendió

A finales de agosto, Thais Crehuet. la mamá de Sian Chiong, compartió un video en redes sociales para pedir que votaran por su hijo y, de paso, defenderlo de las críticas.

Entre lágrimas, aseguró que el cubano era un “niño bueno” y dejó entrever que sus actitudes cuestionables se debían a la “manipulación” de sus compañeros del ‘team Tierra’.

“Sian no es como están pensando. Yo lo críe. Sé qué tipo de niño tengo. Es un niño noble que solo lo están usando, porque su mayor virtud, y al mismo tiempo, su mayor defecto es su ingenuidad. Sian es muy ingenuo”. Mamá de Sian Chiong

También hizo un llamado al público que se dieran la “oportunidad de conocerlo” y ver el gran ser humano que es: “Yo tengo la culpa, porque no lo preparé para vivir en una selva. Siempre lo críe para que fuera cariñoso y para dar el corazón. Por eso les pido que se den el tiempo de conocerlo y se den cuenta del niño que es”, indicó.

Algunas polémicas de Sian Chiong dentro del show

Cuando el cuarto Mar se personificó como personas de “barrio” con peculiares maquillajes y vestuarios y actuaron como agradecimiento al público por quedarse una semana más, se vio a Sian jalar el pelo a Briggitte durante su actuación y luego la abrazó frente al asombro de los presentes.

También a inicios de la competencia, Paola Durante manifestó, luego de salir eliminada, que vivió una desagradable experiencia con el cubano. Paola reveló que, durante una escena en la que ella y Mario Bezares estaban actuando, Chiong le introdujo una cuchara como parte de la actuación.

Mira: Mario Bezares revela los mensajes que Paco Stanley le dio en sueños