Mario Bezares revela los mensajes que Paco Stanley le dio en sueños

En una reciente entrevista con René Franco, Mario Bezares habló sobre lo que sería un hipotético reencuentro con su fallecido amigo y compañero de trabajo, Paco Stanley, en el más allá. Bezares, quien trabajó estrechamente con Stanley en la televisión mexicana durante años, compartió detalles emotivos sobre los sueños recurrentes que ha tenido con él desde su trágico fallecimiento.

Al ser cuestionado por René Franco sobre qué tema abordaría con Stanley si ambos se reencontraran en el cielo, Bezares respondió con un toque de nostalgia y humor, diciendo:

“Pues de todo lo que ha sucedido. Que me diga ‘no seas gacho, ¿qué pasó?’ y ahora sí que me cuente todo, por favor, platícame”.

Con este mensaje, Mario Bezares recuerda la incertidumbre que quedó tras la partida de Stanley. Hasta la fecha, y pese a las investigaciones, se desconoce quién fue el responsable de su trágica muerte.

Mario Bezares recuerda los sueños que tuvo con Paco Stanley

Bezares también reveló que ha tenido sueños en los que siente la presencia de su amigo, describiéndolos como momentos llenos de preocupación, particularmente en relación con los problemas que enfrentó tras ser acusado injustamente como cómplice de la muerte de Paco Stanley.

“En sueños lo he tenido, y está muy preocupado de todo esto”, confesó Bezares, subrayando que la preocupación de Stanley en esos sueños estaba dirigida a protegerlo, algo que también hizo en vida. Recordó con cariño que, en los primeros sueños, Paco Stanley lo animaba, dándole fuerza para seguir adelante.

“Las primeras veces lo soñaba muy preocupado porque era una persona que me cuidaba mucho, y me decía: ‘No puede ser, esto se va a arreglar, no te preocupes’”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, estos sueños han tomado un giro diferente. Bezares comentó que, en sus visiones más recientes, Stanley ya no parece tan protector, sino más distante y enfocado en su propio trabajo.

“Las últimas veces que nos vemos, él está trabajando. Ya no pertenezco a su equipo porque yo ya estoy haciendo otras cosas. Entonces lo veo y me dice: ‘Tú ya no estás aquí, tú ya estás en otro lado’”. Mario Bezares

Este último comentario refleja un sentido de cierre emocional para Bezares, como si su relación con Paco Stanley, aunque llena de recuerdos y cariño, hubiera evolucionado hacia una aceptación de que ambos ya se encuentran en caminos diferentes.

