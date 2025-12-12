Actriz del cine de oro, de 102 años, reaparece en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe | VIDEO

Una actriz de la época del Cine de Oro mexicano y telenovelas, de 102 años, reapareció públicamente durante las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día. Su presencia llamó la atención de asistentes y seguidores, quienes reconocieron su trayectoria.

¿Quién es la actriz que reapareció en la celebración de la Virgen de Guadalupe?

María Victoria volvió a captar la atención del público al aparecer como parte de los homenajes de Las estrellas del 12 de diciembre dedicados a la Virgen de Guadalupe. Su presencia fue uno de los momentos más comentados de la jornada, pues se trató de un encuentro entre tradición religiosa y una figura emblemática del entretenimiento mexicano.

La actriz, con una trayectoria que abarca décadas en la comedia, el cine y la televisión, se integró a la celebración de manera discreta pero significativa para quienes la reconocieron. La participación de María Victoria en esta fecha reavivó el interés por su legado artístico y la cercanía que muchas personas sienten hacia ella. Para los asistentes, verla formar parte de la festividad guadalupana fue un recordatorio del peso cultural que ha tenido en distintas generaciones.

María Victoria en las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: así fue la aparición de la actriz mexicana. / Foto: Redes solciales

¿Cómo fue el homenaje de María Victoria a la Virgen de Guadalupe?

María Victoria apareció en la transmisión del homenaje a la Virgen de Guadalupe interpretando Qué hermosura tan bella, vestida con un traje azul que destacó entre las imágenes difundidas. Su presencia llamó la atención de la audiencia, que reconoció de inmediato la escena y la compartió ampliamente en redes sociales.

Sin embargo, una revista de circulación nacional informó que el fragmento mostrado no correspondería a una grabación reciente, sino a material utilizado en una edición anterior. La aclaración generó comentarios sobre el origen de las imágenes y sobre la forma en que se integraron al programa de este año, sin modificar el interés que despertó la aparición de la actriz en la celebración guadalupana.

La historia de María Victoria: la actriz que volvió a escena en las celebraciones guadalupanas. / Foto: Redes sociales

¿Quién es María Victoria, actriz mexicana que le cantó a la Virgen de Guadalupe?

María Victoria Gutiérrez Cervantes, nacida el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco, es una de las figuras más reconocidas del espectáculo en México por su trabajo como actriz, cantante y comediante. Su nombre quedó ligado a personajes que marcaron generaciones, especialmente Inocencia, de La criada bien criada, una de las producciones más emblemáticas de la televisión mexicana.

A lo largo de décadas, combinó su presencia en el cine, la música y la televisión, consolidando una trayectoria que se mantuvo vigente hasta entrado el siglo XXI, cuando realizó sus últimas apariciones públicas en programas especiales y entrevistas.

Además de su carrera como actriz, María Victoria desarrolló una faceta musical centrada en el bolero y el pop, géneros con los que se presentó en escenarios y programas. En televisión, concluyó su actividad actoral entre 2002 y 2009 con apariciones en La hora pico, De pocas, pocas pulgas, Mujer, casos de la vida real y Sortilegio. También participó ocasionalmente en homenajes y emisiones especiales, como Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos un monumento en la explanada del Teatro Blanquita en 2003 y una Diosa de Plata Especial por trayectoria en 2006.

Entre sus trabajos más destacado se encuentran:



Serenata en Acapulco (1951) – Participación musical

Amor perdido (1951) – María Victoria

Por qué peca la mujer (1952) – Graciela

Cuando los hijos pecan (1952) – Olga

Había una vez un marido (1953) – Nelly

Pepito y los robachicos (1958) – Toyita

Tres balas perdidas (1961) – Cristina

Rocky Carambola (1979) – María

La criada maravilla (1979) – Margara / María Victoria

Welcome Maria (1986) – María.

