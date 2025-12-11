La verdadera historia de la Guadalupana: le cantaron las mañanitas a la Virgen Pedro Infante y Jorge Negrete

Estamos a pocas horas de que millones de peregrinos lleguen a la Basílica de Guadalupe para el tradicional festejo del 12 de diciembre, una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Cada año, los fieles acuden al recinto ubicado en la CDMX para agradecer a la virgen de Guadalupe los favores recibidos desde su aparición en 1531 ante San Juan Diego, según la tradición católica.

Entre mañanitas, rezos y ofrendas, la música se convierte en parte esencial del homenaje, y hay un tema que año con año llena de emoción a los asistentes: “la Guadalupana”.

Esta canción, que hoy parece inseparable de la festividad, tuvo un origen muy particular. Dos de las máximas figuras del cine de oro mexicano, Pedro Infante y Jorge Negrete, fueron los primeros en interpretarla públicamente gracias al compositor Manuel Esperón, quien decidió crear un tema especial para que ambos ídolos rindieran tributo a La Morenita del Tepeyac.

Este año Las Mañanitas a la Virgen serían polémicas / Twitter

¿Quiénes cantaron por primera vez “la Guadalupana” y las mañanitas a la Virgen y por qué ellos fueron los elegidos?

De acuerdo con Rafael Negrete, nieto de Jorge Negrete, la interpretación original de “la Guadalupana” surgió durante una temporada teatral y cinematográfica en la que su abuelo y Pedro Infante trabajaban juntos. Ambos, considerados grandes exponentes de la música ranchera, ya habían obtenido enormes éxitos con temas compuestos por Manuel Esperón, como “Amorcito corazón” y “Cocula”.

Su excelente química profesional llevó a Esperón a escribirles un tema dedicado especialmente a la Virgen de Guadalupe. La canción se estrenó mientras Infante y Negrete se encontraban trabajando en el Teatro Lírico y durante la filmación de la cinta “Dos tipos de cuidado”, uno de los proyectos más recordados de la época.

Sin embargo, Rafael Negrete reveló en entrevista con el programa De primera mano que aquel estreno no estuvo libre de contratiempos. Contó que ambos artistas recibieron un regaño porque no se habían aprendido por completo la letra de la canción durante su primera presentación. Aun así, el tema se convirtió rápidamente en un éxito y terminó por formar parte fundamental de la tradición guadalupana.

Pedro Infante y Jorge Negrete / Captura de pantalla Distrito Comedia

¿Cuál es el origen de “la Guadalupana” y qué historia relata su letra?

Aunque muchos la escuchan cada año, pocos conocen que la letra de “la Guadalupana” hace referencia directa al relato de las apariciones de la virgen de Guadalupe registradas en 1531.

Según la tradición, la Virgen se apareció cuatro veces a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac:



9 de diciembre de 1531: Primera aparición.

10 de diciembre: Segunda aparición.

11 de diciembre: Tercera aparición.

12 de diciembre: Cuarta aparición, cuando Juan Diego llevó rosas al obispo como prueba y su ayate reveló la imagen de La Morenita del Tepeyac.

La canción narra parte de este pasaje, resaltando la devoción de los peregrinos y la importancia del milagro que dio origen a una de las figuras religiosas más veneradas de México. Gracias a su letra sencilla y emotiva, se convirtió en un elemento infaltable en las celebraciones del 12 de diciembre.

¿Por qué se canta “la Guadalupana” y las mañanitas a la Virgen cada 12 de diciembre en la Basílica?

Cada madrugada del 12 de diciembre, miles de feligreses se congregan en la Basílica de Guadalupe para cantarle Las Mañanitas a la Virgen. Entre los temas tradicionales, “la Guadalupana” destaca por ser uno de los himnos más representativos del festejo.

El motivo tiene que ver con la fecha del último día de apariciones: 12 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego presentó las rosas al obispo Zumárraga y, al desplegar su tilma, apareció la imagen de La Virgen impresa en el ayate.

Este momento marcó el nacimiento de la devoción guadalupana, y desde entonces la música se volvió parte esencial de los homenajes.

“La Guadalupana” se interpreta tanto en la Basílica como en serenatas, procesiones y reuniones familiares, convirtiéndose en una tradición que atraviesa generaciones. Su mensaje, ligado a la historia de la aparición en el Tepeyac, refuerza la conexión entre la fe popular y la música mexicana.

