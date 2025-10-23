Muere Jorge Corona, fisicoculturista mexicano, ahogado en el mar; así fueron sus últimos momentos de vida

El deporte mexicano se vistió de luto. La mañana de hoy, jueves 23 de octubre, se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Jorge Corona, un querido fisicoculturista mexicano. Su desgarrador fallecimiento llega después de la muerte de Varinder Singh Ghuman, también fisicoculturista vegano. En redes sociales no tardaron en pronunciarse a esta triste noticia.

Luego de la notable ausencia de Jorge Corona, fisicoculturista, en redes sociales, algunos usuarios mostraron su preocupación. Después, confirmaron su deceso. Incluso, dieron a conocer cómo fueron sus últimos momentos con vida.

El mundo del deporte está de luto. / Canva

¿Cómo confirmaron la muerte de Jorge Corona, fisicoculturista mexicano?

La mañana de hoy, 23 de septiembre, se informó sobre la lamentable muerte de Jorge Corona, famoso fisicoculturista mexicano, a los 26 años de edad. La noticia fue confirmada este jueves en redes sociales. Sin embargo, se informó que el joven perdió la vida el pasado 15 de octubre.

En redes sociales, sus seguidores, así como seres queridos, le dedicaron algunos mensajes de despedida y enviaron fuerza a la familia por los duros momentos que enfrentarían por la muerte de Jorge Corona. Estas fueron algunas reacciones:



“ Que la energía de tu ser siga brillando en cada amanecer, en el viento y en la calma. No te has ido, solo te transformaste en la luz que guía y acompaña”

No te has ido, solo te transformaste en la luz que guía y acompaña” “Le envió fuerza a su familia. Que su alma descanse en paz y que encuentren consuelo en medio del dolor”,

“Por eso hay que vivir la vida y disfrutar del presente, hoy estamos, mañana no sabemos”

“Que en paz descanse”,

Jorge Corona murió a los 26 años. / IG: @jorge_corona_ifbbpro

¿De qué murió Jorge Corona, fisicoculturista mexicano de 26 años?

Al principio se desconocían las causas de su muerte. Sin embargo, su fotógrafo, Rik Ibarrola, contó cómo murió Jorge Corona, el famoso deportista mexicano. A través de sus redes sociales, el fotógrafo informó que el atleta se ahogó en el mar, ya que estaba “muy picado y no pudo salir”.

“Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo”. Rik Ibarrola

Eso no es todo, también llamó la atención la última publicación del atleta en su cuenta de Instagram. La cual se llenó de diversos mensajes de despedida hacia Jorge Corona.

Jorge Corona murió ahogado en el mar de Quintana Roo. / IG: @jorge_corona_ifbbpro

¿Cuál fue la última publicación de Jorge Corona, fisicoculturista que murió ahogado en el mar?

En medio del luto que enfrentan sus familiares, así como la industria del fisicoculturismo, sus seguidores pudieron notar que Jorge Corona estuvo totalmente activo en su cuenta de Instagram, donde compartió sus últimos días de vida.

En su perfil de Instagram, Jorge Corona posteó una fotografía de él en las playas de Xcaret, ubicadas en Quintana Roo, México. Esto aunado a un corto, pero ahora significativo mensaje, según sus fans.

“Un sábado tranqui en Xcaret”, se lee aunado a un emoji con ojos de estrella.

Luego, el pasado 12 de octubre, publicó otra ráfaga de fotos en la que aparece en plena pose y frente a algunos espejos. Lo que también llamó la atención fue que expresó sus metas previo a la tragedia.

“Supermotivado, después de ver ganar a Terry su tercer título Mr Olympia, así menos ganas dan de aflojarle, solo me motiva a seguir sus grandes pasos”. Jorge Corona

Como era natural, las reacciones no se hicieron esperar. Sus seguidores expresaron su tristeza por esta dura pérdida.



“Solo aclarar que fue un accidente mientras estaba en el mar, que lástima que perdimos a un grande”,

“Descansa en paz, mi bro”,

“Simplemente te nos adelantaste campeón, gran ejemplo de motivación, fue un placer haberte conocido, descansa en paz y mi más sentido pésame a tu familia”,

“QEPD, apenas lo comenzaba a seguir, la verdad me impresionó mucho desde el inicio”,

¿Quién fue Jorge Corona y cuál fue su trayectoria?

Jorge Corona fue un joven fisicoculturista mexicano que destacó por su disciplina, constancia y pasión por el deporte. Nacido en 1999, se dedicó profesionalmente al mundo del fitness y del fisicoculturismo. Participó en diversas competencias tanto nacionales como internacionales, donde solía colocarse entre los primeros lugares.

A través de sus redes sociales, Jorge compartía sus rutinas de entrenamiento, consejos de nutrición y su estilo de vida como atleta. Inspiraba a miles de seguidores que admiraban su dedicación y compromiso con el cuerpo y la mente.

A pesar de su corta edad, Jorge Corona dejó una huella imborrable en el ámbito del fitness, en redes algunos usuarios mencionaron que será recordado como un ejemplo de esfuerzo, motivación y amor por el deporte. Este fallecimiento se le suma a la muerte de Luz Barrera Agatón, campeona del concurso de culturismo Clásico Mr. México en 2017