Verónica Montes de luto, rompe en llanto y denuncia negligencia médica: “Mi bebé ya no está viva”

El pasado jueves 16 de octubre, la actriz, Verónica Montes, anunció la desgarradora pérdida de un ser querido: su perrita Mini Montes que la acompañó desde hace 13 años como su fiel compañera. La actriz del “Señor de los cielos” y “El maleficio” compartió devastada la pérdida de su pequeña perrita: “Hoy mi bebita "@_minimontes” se fue al cielo. Gracias, mi amor, por tantos años de ternura, por enseñarme lo que es el amor más puro. (...) Gracias por elegirme como tu mamá. Siempre vas a vivir en mí”.

Verónica Montes sufre triste pérdida y denuncia negligencia en hospital. / Instagram:@_veronicamontes

Verónica Montes acusa negligencia en hospital veterinario tras muerte de su perrita

Sin embargo, fue hasta hoy que Verónica Montes, entre lágrimas, compartió los detalles sobre la muerte de su pequeña Mini Montes, acusando al hospital veterinario Delta de presunta negligencia médica, así como de falta de empatía y comunicación.

De acuerdo con la actriz, acudió a la clínica siguiendo la recomendación de su veterinaria de confianza, con la esperanza de recibir la atención adecuada para su mascota, que no se encontraba bien. Sin embargo, al llegar al hospital, se encontró con mucha confusión y falta de claridad, sin que le proporcionaran un diagnóstico concreto.

“Cuando llegó, la hospitalizan, me dejan verla en ciertos horarios, yo estaba con ella siempre, sus exámenes primero salieron altos, al día siguiente mejoraron, pero la veía mal, cada día peor. Les preguntaba por qué y una doctora me decía una cosa, otra doctora me decía otra cosa, la doctora que me contestaba poco por teléfono me decía otra cosa. Yo decía: ‘no entiendo qué está pasando’”, relató Verónica Montes en un video compartido en TikTok.

Mira: Verónica Montes es eliminada de La Casa de los Famosos y no se despide de Alicia y Mane

Verónica Montes sufre triste pérdida y denuncia negligencia en hospital. / Instagram:@_veronicamontes

¿De qué murió la perrita de Verónica Montes y que tuvo que ver el hospital veterinario?

Verónica Montes denunció una serie de irregularidades en el trato recibido. En un video compartido en sus redes sociales, relató que Mini fue hospitalizada y que, durante su estancia, las respuestas del personal médico eran contradictorias y confusas y no hubo un diagnóstico sobre sus síntomas ni razón de su muerte.

“Le tenían que cambiar su medicamento rápido porque es una perrita chiquita. Estaba fallando su riñóncito, pero para que ellos pudieran llamar a otro doctor, era que pasaran días u horas, y cada minuto contaba para Mini”.

“Me llaman y me dicen que Mini estaba en estado crítico y aceptó que le hiciera el RCP (Reanimación cardiopulmonar) para reactivar su corazoncito. Les dije claro que sí, me fui como bala, llego al hospital y los doctores parados en la mesita, ella en medio ya sin respirar y no le habían hecho la reanimación, que ellos mismos me habían pedido la autorización. Les dije: '¿qué esperan?’, y ellos lo hicieron como que: ‘ah, bueno, se le va a cobrar’. Era muy tarde y no me pude despedir de Mini, pero no es lo peor”.

“Me llevan a un cuartito para que me despida de ella y a la hora me llega una llamada de la cardióloga diciéndome que sus exámenes habían salido perfectos, diciéndome que Mini estaba bien, y yo la tenía en los brazos sin vida desde hace una hora. Le dije: ‘pero mi bebé ya no está viva’, y me colgó el teléfono. Me di cuenta de que en ese hospital no hay comunicación ni empatía”.

Mira: Verónica Montes confiesa que le da gotas a Alicia Machado en La Casa de los Famosos

Verónica Montes pide no dejar mascotas en hospital veterinario tras muerte su perrita

Verónica Montes se quebró en llanto al confesar lo difícil que ha sido despedirse de su perrita. Además, hizo un llamado a la gente a no llevar a sus mascotas a este hospital y a denunciar cualquier lugar que no brinde el cuidado adecuado a los animales, con el fin de evitar que su dolorosa experiencia se repita.

“Ya no está con nosotros, me cuesta trabajo porque era mi perrija, mi compañera desde que llegué a México. La gente que me conoce sabe que la cuidaba demasiado y la llevaba a todas partes. Si ustedes conocen un lugar donde no tengan esa comunicación con este lugar, compartamos para que la gente ya no vaya a dejar a sus animales ahí”.

“Solo les importa el dinero, son inhumanos, no había comunicación entre doctores y no le daban buen seguimiento, y llega a pasar lo que le pasó a Mini”.

Mira: Verónica Montes enciende las alarmas al revelar sus problemas de salud: “no tengo una vida perfecta”