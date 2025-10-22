Muere la madre del icónico luchador ‘la Parka’, la Lucha libre mexicana de luto: ¿Cuál fue la causa?

El mundo de la lucha libre mexicana enfrenta nuevamente un momento de duelo. En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de la madre del reconocido luchador Jesús Alfonso Escoboza Huerta, quien dio vida al entrañable personaje de ‘La Parka’. ¿De qué murió?

¿Quién era la madre del exluchador mexicano ‘la Parka’, que murió recientemente?

La tarde de este martes se difundió la noticia de la muerte de doña Pancha, cuyo nombre real era Yldefonsa Huerta Sánchez, matriarca de una familia con gran tradición en la lucha.

Ella no solo fue madre de Jesús Alfonso Escoboza, sino también de ‘Taboo’ (QEPD), otro luchador que dejó huella en los cuadriláteros. Además, es abuela de ‘Karis La Momia Jr.’, joven gladiador que continúa con el legado de la familia Escoboza dentro del cuadrilátero.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Jesús Zúñiga, quien compartió en su cuenta de Facebook un mensaje emotivo:

Hace dos días falleció la mamá de ‘La Parka’, abuela de ‘Karis Jr’. Sus palabras resonarán en la eternidad. Jesús Zúñiga, periodista deportivo

Muere doña Pancha, madre del icónico exluchador mexicano ‘La Parka’ / Facebook: Jesús Zúñiga, redes sociales y canva

¿De qué murió doña Pancha, madre del exluchador mexicano ‘la Parka’?

La muerte de doña Pancha pronto generó revuelo en redes sociales. Compañeros del medio, luchadores, promotores y fanáticos han expresado sus condolencias a la familia Escoboza, recordando la cercanía que ella tenía con el ambiente luchístico y su papel como figura de apoyo para sus hijos en su carrera profesional.

Las causas de su muerte aún no han sido reveladas, pues se mantuvo fuera del ojo público tras la muerte de su hijo: ‘la Parka’.

Lo que se sabe al momento, es que, según la página de Facebook “La Mexicana FM”, doña Pancha murió en la capital de Sonora, es decir, en Hermosillo y compartiendo el siguiente mensaje:

Doña Yldefonsa murió a los 80 años en la capital sonorense, donde su cuerpo será velado este lunes para posteriormente recibir cristiana sepultura. La Mexicana FM, página de Facebook

Muere mamá de ‘La Parka’ a cinco años de la muerte de su hijo / Redes sociales y canva

¿Cómo y cuándo murió ‘la Parka’, famoso exluchador mexicano?

Jesús Alfonso, mejor conocido como ‘la Parka’, falleció el 11 de enero de 2020 tras complicaciones médicas derivadas de una grave lesión sufrida durante una función en Monterrey en 2019.

El accidente ocurrió cuando intentó un lance fuera del ring, cayendo de forma aparatosa y sufriendo serios daños en la médula espinal. Tras varios meses de lucha por su vida, el carismático luchador conocido como “Chuy” perdió la batalla, dejando un enorme vacío en el corazón de los aficionados.

Ahora, cinco años después, la madre del luchador también parte, enlutando nuevamente al gremio luchístico y a la afición que aún recuerda con cariño las hazañas de ‘La Parka’ sobre el ring.

