Medio Metro reaparece en Hoy con fuerte noticia tras muerte de Medio Metro original: “Me acaban de dar la notcia”

El pasado lunes 20 de octubre, se confirmó la muerte de Francisco Pineda Pérez, mejor conocido como el ‘Medio Metro’ poblano. En medio del luto, el ‘Medio Metro’ de Sonido Pirata aparece en el programa ‘Hoy’ con una impactante noticia, ¿relacionada con el deceso de su ‘contraparte’?

¿Quién era Francisco Pineda Pérez, el ‘Medio Metro’ poblano, y de qué murió?

Francisco Pineda Pérez, conocido como el ‘Medio Metro’ poblano, era un influencer y bailarín que formaba parte del grupo Super T, una banda que participaba en los llamados “sonideros”. Era originario de Puebla.

Debido a que en los últimos años surgieron varios ‘Medio Metro’, Francisco siempre dejaba claro en sus redes sociales que él era el “original”. Tanto sus compañeros como la comunidad lo describen como una persona “de buen corazón”.

De acuerdo con los reportes preliminares, su cuerpo fue hallado a la orilla de un canal, con un impacto en la cabeza y signos de violencia. Se dice que sus restos fueron identificados por la acondroplasia que padecía, la cual lo hacía tener una estatura pequeña.

Hasta este momento, no ha habido avances en la investigación por su aparente asesinato. En tanto que sus fans han usado las redes sociales para exigir justicia.

Por otra parte, los familiares publicaron un breve comunicado anunciando que este 21 de octubre se realizará su funeral e invitando a toda la comunidad a asistir: “Buenos días, bandita, hoy se llevará a cabo el velorio de ‘Medio Metro’ de cuerpo presente en la calle Francisco I. Madero 428; entre calle Sánchez Pontón, colonia San Baltazar Campeche”, se señaló.

¿Qué dijo ‘Medio Metro’ de Sonido Pirata en el programa ‘Hoy’?

En la más reciente emisión del programa ‘Hoy’, se tuvo de invitado a José Eduardo Rodríguez, también conocido como el ‘Medio Metro’ de Sonido Pirata o el ‘Medio Metro’ “bueno”. Durante su estancia, sorprendió a todos con una impactante noticia.

Aunque no fue algo relacionado con la muerte de su ‘contraparte’ de Puebla, sí generó conversación en redes sociales. Y es que dio a conocer que se convertirá en papá junto a su novia, Lupita Hernández.

“Estoy muy contento, me acaban de dar la noticia de que voy a ser papá” Medio Metro

Aunque no dio mayores detalles, aseguró estar muy feliz con la noticia, pues representa un nuevo logro en su vida. También aprovechó para reiterar la tristeza que siente por la muerte de Francisco, deseándole a la familia lo mejor en estos momentos tan complicados.

¿Qué dijo ‘Medio Metro’ sobre la muerte de ‘Medio Metro poblano’?

Cuando se dio a conocer la noticia sobre la muerte de su contraparte poblana, ‘Medio Metro’ de Sonido Pirata usó sus redes sociales para enviar sus condolencias y reconocer que su colega era “el original”.

“El ambiente sonidero está de luto; hoy me uno profundamente a la pena del compañero Panchito, ‘Medio Metro’ original de Puebla. Dios lo tenga en su santa gloria y pronta resignación a sus familiares. Descansen en paz”, indicó.

También posteó un video agradeciendo a todos aquellos que, debido a la confusión, le mandaron mensajes para ver si estaba bien.

