Muere querido exparticipante de La voz México que conquistó el corazón de Yuri con su talento

El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de René Javier Bárcenas Santos, conocido artísticamente como Bubba Barsant, cantante que alcanzó gran popularidad al participar en la sexta temporada de “La voz México”.

La noticia fue dada a conocer el pasado viernes 5 de diciembre por su compañero y amigo, Alex Rodríguez, también exconcursante del reality show de Televisa.

Barsant, de 70 años, formó parte del equipo de la cantante Yuri, donde se ganó el cariño del público por su potente voz estilo blues y su presencia escénica. Su muerte causó sorpresa entre seguidores del programa, quienes aún recuerdan su destacada participación en la final de su temporada.

Muere exparticipante de la temporada seis de La voz México. / Redes sociales

¿De qué murió Bubba Barsant, exparticipante de La voz México?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del muerte del intérprete de “La voz México”. La información fue difundida inicialmente por Alex Rodríguez a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía del elenco con el que compartió escenario.

En el mensaje, el cantante expresó su profundo pesar: “Esta mañana me entero de la partida del maestro Bubba Barsant, a quien conocí en el proyecto de La voz, con quien tenía largas charlas en los momentos en que podíamos convivir y con quien después del proyecto seguía teniendo muy buena comunicación a distancia. Descansa en paz amigo”.Ni familiares ni representantes han ofrecido detalles adicionales, por lo que la causa de muerte sigue siendo desconocida.

Despiden en redes a Bubba Barsant, exparticipante de La voz México

La publicación de Rodríguez generó una oleada de mensajes de tristeza y despedida entre fans y excompañeros de “La voz México”. En redes sociales, diferentes figuras cercanas al cantante compartieron recuerdos y homenajes.

Uno de los más emotivos provino del espacio musical Fatcham, donde Bubba Barsant se presentó en múltiples ocasiones y dejó una profunda huella:

“Hoy nos toca despedir con mucha tristeza a Bubba Barsant, un músico extraordinario y un ser humano que dejó huella en todos los que lo escuchamos y lo conocimos… Gracias, Bubba, por tantos años compartidos, por tu música y por tu amistad. Descansa en paz.”.

¿Quién fue Bubba Barsant y en qué temporada de La voz México participó?

Bubba Barsant fue parte de la sexta temporada de La voz México que se transmitió en 2017, donde se integró al equipo de Yuri y avanzó hasta la gran final. En esta temporada Maluma, Laura Pausini, Carlos Vives también fueron coaches de los participantes.

Tras su paso por el programa, Barsant siguió cantando especialmente en recintos como Fatcham, donde era un artista recurrente y querido.

Hasta el momento, Yuri no se ha pronunciado tras la muerte de Bubba Barsant.