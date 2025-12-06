¡La ‘Regla de tres’ ataca de nuevo! Además de Eduardo Manzano, estos dos actores también murieron

México está de luto. No solo por la reciente muerte de Eduardo Manzano, ‘el Polivoz’, sino por otros dos grandes actores que se despidieron de este mundo en los últimos siete días, cumpliendo así con la tan temida y popular “Regla de tres”. Te contamos quiénes son y cuáles fueron las causas de su fallecimiento.

Eduardo Manzano

¿Qué es la llamada “Regla de tres”?

La llamada “Regla de tres” no es tan solo un método matemático, también hace referencia a una leyenda urbana que dice que, cuando muere una celebridad, otras dos perecerán en un periodo corto, pues la “muerte llega en grupos de tres”.

Debido a que, en varias ocasiones, se ha “cumplido” esto de cierta manera, la creencia se ha hecho muy popular, por lo que, cuando se anuncia el deceso de un famoso, la gente está al pendiente de quienes podrían ser los otros dos que “completen la lista”.

Uno de los casos más sonados fue el suscitado a principios de año. Estas fueron las tres celebridades que murieron a mediados de febrero, solo por unos días de diferencia:

Yolanda Yvonne ‘Togolele’ (16 de febrero)

Paquita la del barrio (17 de febrero)

Daniel Bisogno (20 de febrero)

Ahora, con el deceso de Eduardo Manzano, se cumple una nueva “regla de tres”. Aquí te dejamos cuáles fueron los otros famosos que fallecieron casi al mismo tiempo que Manzano.

Los Polivoces / Captura de pantalla

¿De qué murió Eduardo Manzano?

Durante la mañana del pasado 5 de diciembre, Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano, confirmó que su papá había muerto durante la noche del pasado 4 de diciembre. Durante el funeral del histrión, Lalo contó que Eduardo murió en el hospital por un paro respiratorio. Señaló que se fue de forma pacífica.

“Se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio. Mi padre falleció a las 11:45 de la noche, ayer, el día 4, en un hospital”, manifestó.

También dijo que el comediante sería cremado y sus cenizas descansarán junto a las de sus padres, pues eso fue lo que pidió.

¿Qué otros dos actores murieron casi al mismo tiempo que Eduardo Manzano?

A principios de diciembre, se confirmó la muerte de Conrado Osorio. Se mencionó que su deceso se suscitó el pasado 27 de noviembre. El actor de 49 años falleció tras perder la batalla contra el cáncer de colon con el que luchaba desde hacía algunos años.

Por otra parte, Fernando Mendoza, actor de doblaje principalmente reconocido por su trabajo en Huevocartoon, murió el pasado martes 2 de diciembre. Se desconocen las causas.

Con esto, se completaría una nueva “regla de tres” muy comentada en redes sociales. Y es que los tres famosos dejaron un vacío en el corazón de los mexicanos.

