A Conrado Osorio, actor de La fea más bella que murió, le faltaba una parte del cuerpo ¡Nadie lo sabía!

Conrado Osorio, actor colombiano conocido por su trabajo en televisión y teatro, murió a los 49 años el jueves 27 de noviembre tras una dura batalla contra una enfermedad que deterioró gravemente su salud. Su situación médica era aún más compleja porque no contaba con un órgano vital, lo que dificultaba los tratamientos y reducía sus posibilidades de recuperación.

¡Impacto! Revelan que Conrado Osorio vivió toda su vida sin un órgano vital. / Fto: Redes sociales

¿Qué enfermedad tenía el actor colombiano Conrado Osorio que murió?

Jhon Jairo Osorio, periodista deportivo y hermano de Conrado Osorio, fue quien confirmó públicamente la muerte del actor colombiano, dedicándole un mensaje profundamente emotivo que rápidamente conmovió a colegas y seguidores.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió en Instagram, dejando ver la estrecha relación que compartían y el impacto que su partida deja en la familia.

Conrado Osorio falleció tras una dura lucha contra el cáncer de colon, enfermedad que enfrentaba desde 2023 y cuyo proceso compartió de manera transparente en redes sociales. El actor se sometió a quimioterapia y radioterapia, pero el cáncer hizo metástasis y el cuadro clínico se agravó en los últimos meses.

Mientras que su cumpleaños número 49 lo pasó hospitalizado en Medellín, acompañado por sus seres queridos, en lo que sería uno de los momentos más sensibles de su batalla.

La historia de Conrado Osorio: su paso por TV y el detalle sobre su salud que pocos sabían. / Foto: Redes sociales

¿Cuál era el órgano que Conrado Osorio no tenía?

El estado de salud de Conrado Osorio enfrentó complicaciones aún más delicadas debido a una condición que lo acompañó toda su vida: el actor solo tenía un riñón, el izquierdo. Este antecedente médico lo hacía especialmente vulnerable frente al cáncer de colon que enfrentaba desde 2023.

En uno de los videos que compartió durante su tratamiento, el actor que participó en Mujer, casos de la vida real explicó que una crisis reciente lo llevó a urgencias luego de presentar hinchazón en los pies e hipotermia. Fue entonces cuando recordó a su audiencia que había vivido “toda la vida con un solo riñón”, una realidad que marcaba un desafío adicional en su proceso de recuperación.

“Me vine al centro oncológico, me dio una hipotermia, se me venían hinchando los pies, me tuve que ir por urgencias, me quedé en urgencias y me quedé hospitalizado porque resulta que les había comentado lo que he vivido toda la vida con un solo riñón, el riñón izquierdo”, dijo el actor.

Para proteger el único riñón funcional y evitar un daño irreversible, el equipo médico decidió practicarle una nefrostomía, un procedimiento en el que se crea una abertura entre el riñón y la piel para drenar la orina hacia una bolsa externa cuando el flujo está bloqueado. Esta intervención buscaba aliviar la obstrucción y evitar el colapso total del órgano, que era el recurso más inmediato para preservar su función renal.

Antes y después del actor Conrado Osorio:

¿Quién fue el actor Conrado Osorio?

Conrado Osorio fue un actor colombiano que desarrolló su carrera entre la televisión, el cine y el teatro, convirtiéndose en un rostro familiar tanto en Colombia como en México. Nacido el 26 de octubre de 1976, inició su camino artístico a mediados de los años noventa en la recordada serie Padres e hijos, donde dio sus primeros pasos en talleres de actuación. Su trayectoria tomó un giro importante en 1999, cuando se mudó a México para integrarse a Televisa, periodo en el que participó en puestas en escena y diversas telenovelas de gran audiencia.

Con el paso del tiempo, Osorio regresó a su país para continuar trabajando en producciones colombianas, especialmente a partir de la década de 2010. Ahí formó parte de historias que tuvieron relevancia internacional y que consolidaron su presencia como actor en papeles de soporte. Además de su trabajo en televisión, también actuó en cine en títulos como La profecía de los justos, Hombres a la carta y Luz.

Trabajos más destacados de Conrado Osorio en televisión:



Clase 406 (2003)

Bajo la misma piel (2003)

Amarte es mi pecado (2004)

Misión S.O.S. (2005)

Barrera de amor (2006)

Duelo de pasiones (2006)

La fea más bella (2006)

En nombre del amor (2008)

Niños ricos, pobres padres (2009)

La reina del sur (2010)

Decisiones (2010)

La viuda negra (2013)

La ley del corazón (2018)

Operación Pacífico (2020)

Echo 3 (2022).

Conoce quién fue Conrado Osorio, su carrera en televisión y el dato médico que acompañó su historia personal. / Foto: Redes sociales

