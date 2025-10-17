La actriz Anahí Allué se somete a difícil cirugía para poder vencer el cáncer: ¿Cuál es su estado de salud?

Anahí Allué ya ganó la batalla contra el cáncer de mama y se sometió a una intervención en la cual le retiraron el seno izquierdo para que el padecimiento no regrese. La actriz nos compartió que además le pusieron un implante. “El cáncer ya está todo fuera. El tratamiento tuvo un 100% de éxito. Hace 1 mes me tuvieron que hacer una mastectomía para estar seguros de que nunca más regresará”.

¿Por qué Anahí Allué se colocó un implante tras mastectomía por cáncer de mama?

La actriz, quien recientemente interpretó a “Fraulein Schneider” en la obra Cabaret, relató que sus doctores la consideraron apta para ponerle un implante, lo cual aceptó. “En muchos casos no se puede. Ellos me preguntaron y yo les dije que primero estaba mi salud, pero que si había la posibilidad de estar completa, adelante. Entré a la cirugía y me dijeron que sí se podía. Cuando desperté de la anestesia ya tenía mi mama nueva”.

Verse con sus 2 senos, nos contó, le ayuda para no tener presente lo que vivió. “Están espléndidas las 2. Me dejaron divina. Parece como si no hubiera pasado nada. Aquí no fue una decisión de cirugía plástica como para tener más, sino psicológica”.

Hace 3 meses nos reveló que padecía cáncer de mama, diagnóstico que había ocultado a los medios de comunicación e incluso a mucha gente cercana. En ese entonces nos comentó que se encontraba en el proceso final de quimioterapias.

¿Quién apoyó a la actriz Anahí Allué en su diagnóstico por cáncer?

Ahora nos presumió su nuevo look, pues ya le ha crecido el cabello después de que se lo tuvo que rapar: “Mi cabello chino siempre ha sido muy laborioso de mantener, pero así lo dejaré. Si un productor de la tele me quiere con pelo largo, que me ponga peluca”.

No estuvo sola en este proceso:

Mi pareja, Pablo Villa, fue incondicional conmigo. Es mi familia. Jamás me soltó. Anahí Allué

Ahora celebra la victoria: “Le gané al cáncer. Fue aterrador cuando me lo diagnosticaron. Pensé en la muerte. Definitivamente, no soy la misma mujer. Tengo muchas cosas que hacer. Soy como el ave fénix, mucho más profunda, con cosas que contar y decir. Dios me hizo artista y tengo el escenario para expresarlo”. Y, entre lágrimas, concluyó: “ A la Anahí de ahora le digo: ‘Te amo, felicidades, estoy muy orgullosa de ti ’.”

¿Quién es Anahí Allué y cuál es su trayectoria?

Comenzó su carrera en la década de los 90 con diversas producciones teatrales en su natal Argentina.

En 2001 llegó a México para participar en la obra Chicago , y de ahí no ha parado con puestas como: Todos tenemos problemas sexuales , El violinista en el tejado , Mamma mía y, la más reciente, Cabaret .

, y de ahí no ha parado con puestas como: , , y, la más reciente, . En televisión debutó en 2013 en la serie Cásate conmigo, mi amor . Uno de sus papeles más importantes fue en la serie El juego de las llaves .

. Uno de sus papeles más importantes fue en la serie . Ha participado en novelas como Cachito de cielo y Cita a ciegas .

y . Es una de las actrices más recurrentes en el unitario La rosa de Guadalupe.

