Chef de televisión sufre accidente en programa y es hospitalizado de emergencia: ¡Quedó en silla de ruedas!

Hace apenas dos semanas, la chef y conductora, Mynie Steffens, moría trágicamente luego de sufrir un terrible accidente aéreo. Ahora, fue un reconocido chef y figura emblemática del mundo culinario en televisión, quien vivió momentos de tensión durante la grabación de uno de sus programas. Esto después de sufrir un grave accidente que lo dejó en silla de ruedas, tras una cirugía que lo mantendrá fuera de las cámaras por un buen tiempo. ¿Quién es y qué le pasó?

El chef reveló que fue operado por carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel. / IA

¿Qué famoso chef de televisión sufrió un accidente durante su programa, recientemente?

Guy Fieri, una reconocida personalidad del mundo culinario y, más específicamente, del canal Food Network, vivió momentos críticos durante la grabación de uno de sus programas cuando un accidente lo dejó con un severo desgarre de cuádriceps que requirió cirugía de emergencia y lo mantiene temporalmente en silla de ruedas.

El incidente, ocurrido en pleno set ante más de un centenar de personas del equipo de producción, ha generado preocupación entre sus seguidores y dentro de la industria del entretenimiento gastronómico.

El momento del accidente no pudo ser más crítico: la producción de Flavor town food fight se encontraba en pleno auge. Había 125 personas en el set, además de chefs invitados y personal técnico, todos listos para grabar nuevas secuencias del programa.

Estábamos en medio de la filmación y teníamos a todos en la ciudad, a todos los chefs y 125 personas en el set, todos listos y yo en cirugía. Guy Fieri a Fox News y retomado de Radio Fórmula

Tal vez te interese: Accidente en Sale el sol: chef provoca flamazo en vivo y causa pánico en el foro ¿Cortaron la emisión?

Guy Fieri habla sobre el accidente que sufrió en su programa / Fox News y canva

¿Cómo fue el accidente que sufrió el chef Guy Fieri?

El accidente se produjo mientras el chef Guy Fieri grababa su programa Flavor town food fight. Según relató el propio chef a medios estadounidenses, el incidente ocurrió cuando intentó saltar unas escaleras durante una pausa de la filmación. El movimiento terminó en una caída aparatosa que comprometió gravemente su pierna derecha.

Me resbalé por unos escalones y un pie se fue hacia adelante y el otro quedó atrapado en el umbral. Parecía que estaba haciendo un split, pero cuando mi pierna derecha se comprimió, ese fue el punto de debilidad. Guy Fieri a Fox News y retomado de Radio Fórmula

El impacto fue tan severo que provocó un desgarre ubicado justo en el centro del músculo cuádriceps, algo que, de acuerdo con su médico, es extremadamente inusual, pues se forzó tanto el músculo, que extrañamente explotó, razón por la que tuvo que someterse a cirugía.

El chef fue trasladado de urgencia y sometido a una operación inmediata para evitar que el músculo retrocediera y causara mayores daños. Su equipo confirmó que deberá guardar reposo y permanecer en silla de ruedas mientras avanza su rehabilitación, por más de ocho semanas.

Te puede interesar: Carlos Arenas sufre fuerte accidente durante ensayo de ‘Hoy soy el chef’: “Ni modo”: VIDEO

Guy Fieri, chef de televisión y de Food Network / Redes sociales

¿Quién es Guy Fieri, chef que sufrió un accidente?

Guy Ramsay Fieri, cuyo nombre de nacimiento es Guy Ramsay Ferry, nació el 22 de enero de 1968 en Columbus, Ohio. Es un chef, empresario, escritor y figura televisiva estadounidense ampliamente conocido por su personalidad relajada, su carisma y la fuerte huella que ha dejado en la televisión gastronómica moderna.

Tras más de veinte años frente a las cámaras y con varios emprendimientos culinarios, Fieri se ha convertido en uno de los rostros más influyentes de Food Network y en un referente mundial dentro del ámbito de la cocina.

Su gran salto a la fama ocurrió en 2006, cuando se coronó ganador de la segunda temporada de The next food network star. Su carácter expansivo, la energía que transmite y su imagen inconfundible (cabello rubio platinado, atuendos llamativos y un estilo despreocupado) lo llevaron a conquistar rápidamente al público.

Desde entonces, ha conducido y producido numerosos proyectos televisivos, como:



Guy’s frocery games

Guy’s ranch kitchen

Flavor town food fight

Tournament of champions

Tal vez te interese: Muere querida chef de televisión a los 55 años; fue hallada sin vida en su casa, ¿accidente o asesinato?