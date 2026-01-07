Famosa actriz mexicana somete a su hijo a una cirugía cerebral para reducir su agresividad: “No teníamos vida”

Durante la década de los 90, esta actriz fue uno de los rostros más constantes de las telenovelas mexicanas. Con más de 20 proyectos en su trayectoria, su carrera parecía imparable. Sin embargo, en 2013 la actriz desapareció por completo de la vida pública. Hoy, más de una década después, revela que su retiro tuvo una razón profundamente personal: la búsqueda incansable de ayuda médica para su hijo, quien también padecía un síndrome de agresividad incontinente. Te contamos de quién se trata.

¿Qué actriz mexicana sometió a su hijo a una cirugía para tratar su agresividad?

En una reciente visita a Sale el sol, la retirada actriz, Dacia Arcaráz, contó lo difícil que ha sido el poder cuidar de su hijo, quien vive con una condición, denominada autismo, que le afectaba severamente en el ámbito del comportamiento.

Durante años, la actriz intentó mantener una rutina familiar estable, pero la situación se fue complicando con el paso del tiempo. La agresividad de Gonzalo aumentó conforme crecía, al punto de volverse peligrosa para él y para quienes lo rodeaban. “ No teníamos vida ”, confesó Dacia. “ Nosotros vamos para abajo y él para arriba. Era incontrolable ”.

Dacia Arcaraz dejó México y se mudó a Estados Unidos para dedicarse de tiempo completo al cuidado de su hijo, Gonzalo. Desde muy pequeño, la actriz notó que su desarrollo no era igual al de otros niños de su edad. A los dos años comenzó un largo peregrinar por consultorios médicos, terapias y diagnósticos, siempre con la esperanza de mejorar la calidad de vida de su hijo.

Todo cambió cuando un psiquiatra diagnosticó formalmente a Gonzalo con síndrome de agresividad incontinente y les advirtió que el problema no desaparecería con el tiempo, sino que iría en aumento. Fue entonces cuando la actriz y su esposo decidieron recurrir a la cirugía como último recurso.

Fue en este momento que decidieron actuar por el bienestar de él y de ellos.

¿Cómo trato la actriz Dacia Arcaráz la agresividad de su hijo?

Frente a este escenario, Dacia Arcaráz relató que hace unos cuatro o cinco años, la actriz Lety Calderón le habló por mensaje de una opción médica poco conocida: la hipotalamotomía, una cirugía cerebral utilizada en casos severos de agresividad. La idea fue rechazada de inmediato. “ Tocar el cerebro… no. Mi marido y yo dijimos que no ”, mencionó Dacia. Pasaron cinco años reflexionando sobre la posibilidad, conscientes de que no era una decisión sencilla.

El procedimiento se realizó hace seis meses en Cuernavaca con un especialista que utiliza tecnología láser. “ Le hacen unas ranuritas y meten el láser ”, explicó. Aunque la cirugía no eliminó por completo los enojos, el cambio ha sido significativo:

No te voy a decir que estamos en miel sobre hojuelas porque mi hijo es un adolescente, pero es un antes y un después. Dacia Arcaráz

La hipotalamotomía es un procedimiento neuroquirúrgico altamente especializado que consiste en realizar pequeñas lesiones controladas en el hipotálamo, una región del cerebro fundamental para la regulación de emociones, impulsos y funciones vitales. Está indicada únicamente en casos extremos de agresividad e impulsividad que no responden a tratamientos farmacológicos o terapéuticos convencionales.

¿Cuál es la trayectoria de Dacia Arcaráz?

Dacia Arcaraz es una actriz mexicana que destacó por su presencia continua en la televisión durante las décadas de 1980 y 1990, etapa en la que se posicionó como una figura recurrente y reconocible en las telenovelas mexicanas.

A lo largo de su carrera formó parte de más de 20 producciones, dando vida tanto a personajes secundarios como a papeles de mayor relevancia, lo que la mantuvo como una presencia habitual en la pantalla chica:



Por siempre mi amor (2013-2014)

(2013-2014) Un refugio para el amor (2012)

(2012) Una familia con suerte (2011-2012)

(2011-2012) Mi pecado (2009)

(2009) Mañana es para siempre (2008-2009)

(2008-2009) Yo amo a Juan Querendón (2007-2008), entre muchas otras.

