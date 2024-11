Eréndira Ibarra habla sobre el diagnóstico de autismo de su hijo y comparte su mayor desafío como madre

La actriz Eréndira Ibarra estuvo recientemente como invitada en el programa ‘La magia del caos’ de Aislinn Derbez, donde compartió detalles muy personales sobre el diagnóstico de autismo de su hijo, el cual recibió a los 4 años, aunque la actriz ya había notado señales desde que él era un bebé.

Esta revelación marca un momento crucial en su vida, ya que a través de sus palabras, se sinceró acerca de los temores y desafíos que ha enfrentado como madre en un tema que aún es poco comprendido en la sociedad.

Eréndira contó cómo, desde que su hijo tenía apenas 5 meses, comenzó a percibir que algo en su forma de interactuar con el mundo era diferente.

“Fue diagnosticado con autismo, pero yo desde que tenía 5 meses, le vi una reacción. Recuerdo que bajé corriendo las escaleras con él en los brazos y lo vi como que aleteó las manos, no sé, pero había algo en mí que me hacía pensar que él percibía el mundo diferente”, recordó.

Mira: Federica Quijano se defiende de las críticas por “exponer” los ataques de su hijo con autismo

Erendira Ibarra / Instagram: @erendiritas

Además, mencionó cómo él reaccionaba de manera inusual ante estímulos cotidianos, como los ladridos de los perros, y cómo su hijo no emitía sonidos ni se comportaba como otros bebés de su edad.

Eréndira Ibarra relata su experiencia con su pequeño diagnosticado con autismo

A lo largo de los años, Eréndira no dejó de buscar respuestas, lo que la llevó a consultar a especialistas. “Cuando lo empecé a escolarizar, me empezaron a sonar muchas alarmas y las maestras me decían ‘ya debería estar caminando’ y luego pasaban meses y no lo veía con intención de caminar”, relató. A pesar de sus esfuerzos por establecer una conexión con él, como la lactancia prolongada, la actriz sentía que algo no encajaba, ya que su hijo mostraba una regresión constante en el lenguaje y no establecía contacto visual.

“Lo amamanté dos años, buscando esos momentos, pero eran muy escasos, esos momentos donde sentíamos el clic. Su miradita siempre estaba hacia el otro lado”, confesó.

Erendira Ibarra / Instagram: @erendiritas

Mira: Famoso actor de la serie Prision Break revela que es autista

La maternidad para Eréndira ha sido un camino de aprendizaje constante, pero también de confrontación con sus propios miedos y emociones. La actriz reveló que su lucha interna fue aún más fuerte al enfrentar su propia depresión posparto, una experiencia que le generaba sentimientos de culpa y desesperación. “Yo venía de una depresión posparto superfuerte, como que todo me sucedía, todo lo sufría, y yo sentía una lejanía con mi hijo. Me sentía profundamente culpable, mi depresión más fuerte fue que no me sentía preparada para ser su mamá", explicó.

Erendira Ibarra / Instagram: @erendiritas

Eréndira Ibarra revela su momento más difícil como madre

Lo más difícil de todo, según Eréndira, fue enfrentarse a la realidad de que la vida que había soñado para su hijo no sería la misma que él viviría. “Era como sentirme veneno de mi propio hijo”, confesó con la voz entrecortada.

“La vida que quiero y la vida que necesito tener son dos cosas distintas. Ese duelo es muy cabrón porque así se siente. La vida que yo soñé de tener a mi hijo, de llevarlo a los museos, esa vida no existe. Lo llevo a los museos, a la media hora le da crisis, me tengo que sentar con él, abrazarlo y ver si vemos el museo o si mejor nos vamos a la casa”. Eréndira Ibarra

Eréndira también subrayó que uno de los aprendizajes más importantes que ha tenido como madre es que su bienestar emocional es crucial para poder apoyar a su hijo. “Quedarme callada, respirar y regularme, es la única forma de que él salga de su crisis. Esa es la maternidad para mí", dijo. Consciente de su propio proceso de sanación, la actriz compartió que su objetivo es trabajar sus emociones para evitar que su hijo sufra depresión en el futuro. “Primero me tengo que trabajar y atender en medida de que yo esté bien. Mi hijo va estar mejor”, afirmó.

Erendira Ibarra / Instagram: @erendiritas

Eréndira comparte su mayor alegría: su hijo empezó a hablar

Eréndira reveló un momento transformador: “En mi momento de mayor tristeza, mi hijo me regaló lo mejor que fue escuchar su voz. Empezó a hablar para recordarme que me toca chambear, porque yo no quiero transferirle el dolor a mi hijo”, dijo, mostrando la fuerza con la que enfrenta cada día. La actriz reconoció que este camino de aceptación y aprendizaje es solo el comienzo, pero se siente más determinada que nunca a ser el apoyo y la guía que su hijo necesita.

Eréndira Ibarra demuestra con su testimonio que, a pesar de los desafíos, el amo y el esfuerzo constante por mejorar son las claves para sobrellevar su maternidad.

Checa: Eréndira Ibarra hace duras confesiones sobre el abuso que marcó su infancia y la maternidad