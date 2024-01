Federica Quijano se defiende de las críticas por “exponer” los ataques de su hijo con autismo

Hace algunas semanas, Federica Quijano tuvo que ser hospitalizada después de que fuera agredida por su hijo, quien padece autismo. Actualmente, la cantante se está recuperando de una fuerte lesión en el codo, a causa de una tendinitis.

A través de redes sociales, la vocalista de Kabah explicó que su hijo le dio un cabezazo en el codo, sin intención de dañarla, durante una crisis, pero que, en su intento por contenerlo, salió lastimada.

Si bien mencionó que su hijo no es una mala persona, admitió que tenía miedo a que, conforme el paso del tiempo, el joven se volviera “más fuerte” y la violentara con mayor intensidad.

“Lo único que me da miedo es que siga creciendo y haciéndose más fuerte, yo más viejita. Me asusta el día que ya no pueda con él. Entiendo que tiene una discapacidad, pero aunque sé que tiene esa discapacidad, no deja de dolerme y de responder de una manera humana”, dijo.

Mira: Federica Quijano teme que su hijo la vuelva a agredir: “Me asusta”

Esta situación generó mucha polémica en redes sociales. Por un lado, muchos internautas se solidarizaron con ella, mientras que otros han manifestado su desacuerdo ante la manera en la que Federica a “expuesto” al chico.

Ante estas críticas, la intérprete de La calle de las sirenas no dudó en defenderse y asegurar que su único objetivo al hablar sobre lo que vivió con su hijo es desahogarse.

No te pierdas: Conductor de Uber acusado de agredir a Adriana Fonseca da su testimonio y comparte video

Federica Quijano se defiende

Mediante Instagram, Federica Quijano contó que ha recibido varios mensajes que la acusan de exhibir a su hijo, siendo uno de los más serios el de un internauta que le dijo que todo lo sucedido era culpa suya por “adoptar un niño que no sirve”.

La famosa destacó que jamás ha grabado y compartido un video sobre las crisis de su pequeño, pues sabe que eso vulneraría sus derechos humanos.

“Puse mi corazón y les dije cómo me siento como mamá. A veces (me siento) frustrada (de tener) un niño con autismo. No es el hecho de que me haga golpeado, o sea, me ha mordido, me ha pegado, me ha dado cachetadas. La gente no lo entiende, no le da importancia a todo lo que vivimos”. Federica Quijano

Para concluir, dejó en claro que, pese a todo, siempre ha tratado de criar al menor con amor y comprensión. También reiteró que su intención al exponer su situación fue mostrar cómo es ser madre de un niño especial.

“Son los sentimientos de muchísimas mamás que yo represento. Entonces no, vuelvo a decir, no expuse a mi hijo. Lo único que tengo por mi hijo es amor. A veces tengo esta frustración de no saber qué siente o qué le duele”, concluyó.

Te recomendamos: Josh Radnor, actor de ‘How I met your mother’ se casó y comparte románticas fotografías