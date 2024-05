Luz Elena González confiesa que fue a terapia para comprender la condición de su hijo: “Fue doloroso”

Desde hace algún tiempo, Luz Elena González le contó al mundo que uno de sus hijos vive con autismo, una condición relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera como una persona percibe y socializa con los demás.

Pese al gran amor que le tiene a su hijo, la famosa actriz reconoció que, al principio, le costó aceptar su condición, pues considera que nunca se está “preparado” para vivir una discapacidad.

“Creo que, para la noticia y para vivir la discapacidad, nunca estás preparado. No te lo esperas. Tú puedes trabajar, pero nunca piensas que te puede llegar a tocar. Vas por la vida, en mi caso, pues positiva, alegre, pensando en lo bueno y, cuando llega algo así o pasa una adversidad, te toma por sorpresa”, expresó en una conferencia de prensa.

A raíz del dolor que le generó la noticia en su momento, decidió buscar terapia psicológica para comprender mejor la afección de su hijo.

Checa: Critican a Mauricio Barcelata y Luz Elena González por posar muy ‘románticos’ pese a ser casados

“Para mí, fue doloroso. Fueron meses y algunos años de terapia psicológica. Incluso psiquiátrica. Creí que era muy fuerte por lo que había hecho a lo largo de los años de ayudar en diferentes fundaciones. Una cosa es que sean personas ajenas a tu vida, a ser un hijo tuyo. Es muy fuerte” Luz Elena González

Si bien reconoció haber tenido miedo de cómo se desarrollaría su hijo en la sociedad, mencionó que, con la ayuda adecuada, ha logrado ser “cada vez más autosuficiente, a pesar de que “siempre será un niño; así tenga 40 años”.

Luz Elena González / Instagram: @luzelenaglezz

No te pierdas: ‘El Capi’ Pérez y Luz Elena protagonizan vergonzoza caída en plena transmisión de ‘Venga la alegría’

Luz Elena González le pide a la sociedad ser más empática

Durante la plática, la también conductora de ‘Venga la alegría’ invitó a la gente a que se acercara a las fundaciones para ayudar, ya sea de manera económica, haciendo voluntariado o simplemente aprendiendo más sobre las diversas afecciones mentales.

“Que no tengan que vivirlo para ayudar. No hay necesidad de vivirlo para ayudar. La vida te sorprende con muchas cosas. Qué bueno que ellos (las personas con autismo u otra condición relacionada) aprendan a ser independientes, porque no vamos a estar todo el tiempo”, indicó.

Luz Elena González sonriendo frente a la cámara / Facebook: Luz Elena González

A Luz Elena González le recomendaron “esconder” a su hijo

La celebridad reconoció que algunos de sus familiares le “aconsejaron” no hablar sobre la condición de su hijo. No obstante, se negó rotundamente, pues no tenía “nada de que avergonzarse”.

“No es algo que te deba de dar pena. Yo creo que, si lo estás viviendo, hay que hablarlo, hay que decirle a la gente que no son los únicos, si estás viviendo esta situación. Hay que ayudar y transmitir un mensaje de lo que es el autismo”, indicó.

Para finalizar, volvió a pedirle a la sociedad que fuera más comprensivos con los padres de niños con autismo: “La idea es lograr que tengan esta información y esta capacitación porque, tristemente, la gente no sabe lo que es esta discapacidad”, concluyó.

Mira: ¡Confirmado! Chiquis y Espinoza Paz serán jueces de ‘La academia 2024'