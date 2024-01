Critican a Mauricio Barcelata y Luz Elena González por posar muy ‘románticos’ pese a ser casados

El programa matutino ‘Venga la alegría’ ha atravesado por una dura etapa en la que la polémica se apoderó de sus conductores cuando hubo despidos y se vivía un ambiente tenso con la llegada de nuevos miembros al programa.

Desde entonces el rating no ha sido el mismo, y al parecer, el público no ha encajado muy bien con la nueva etapa del matutino. Así que todo indica que hay nuevas estrategias para volver a enganchar a la audiencia.

Recientemente actualizaron el foro y ahora se ve más moderno. Además, este 2024 lo iniciaron con una nueva polémica que le ha traído críticas a Mauricio Barcelata y Luz Elena González, dos de los nuevos elementos del matutino.

Estrenaron foro en Venga la alegría este 2024 / Instagram

Las polémicas fotografías de Mauricio Barcelata y Luz Elena González

En ‘VLA’ suelen ser muy activos en redes sociales y siempre muestran contenido sobre el programa, las secciones, los conductores y más. Así que hace unos días publicaron una foto de Mauricio y Luz Elena con una pose que causó controversia.

Los conductores aparecieron abrazándose con una pose en la que es común ver a las parejas. Él la tomó por la cintura colocándose detrás de ella, mientras Luz sostenía las manos de Mauricio que rodeaban su cintura y sonreía a la cámara.

Esto provocó que en redes sociales los criticaran porque parecía que eran novios, pero la realidad es que cada uno tiene pareja, con la que están felizmente casados y con hijos.

La pose de los conductores generó polémica en redes sociales / Instagram

Precisamente esto fue lo que llamó la atención y confundió al público, quienes escribieron: “¿Y por qué se abrazan de esa forma? Como si hubiera algo entre ellos, o sí lo hay?”, “La primera polémica del año”, “Un poco subido de tono su abrazo”, “Yo no me abrazo así con mis amigos”, “De mal gusto para la pareja de ambos, creo yo”, “Entré a ver los comentarios porque la primera impresión que tuve me pregunté, ¿a poco andan?”

La esposa de Mauricio Barcelata opina de las fotos con Luz Elena González: “Es más, bésense”

Luego de esta fotografía que tuvo 300 comentarios al respecto, lo volvieron a hacer y posaron igual en el programa del jueves, pero esta vez, María José, la esposa de Mauricio les puso un alto a las personas que los criticaron y escribió: “Todos los juiciosos, no m4m3n jaja, es más bésense jajaja, los amo”, dejando claro que no le afecta en lo más mínimo que su marido abrace así a su compañera de trabajo.

Sin embargo, los comentarios continuaron y llegaron a las casi ochocientas opiniones en las que expresaron: “¿Por qué se abrazan tanto? Los dos son casados ¿no?”, “Patricio tiene años ahí, y Sergio, y nunca ninguno abraza así a sus compañeras casadas”, “¿Ya fue mucho abrazo, no? Algo anda raro ahí”, “No sé, pero como que esas fotos tan abrazados no están bien”.