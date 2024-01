Una foto compartida por Matías Novoa confirmaría el embarazo de Michelle Renaud

Hace unas semanas, Michelle Renaud y Matías Novoa de casaron de manera inesperada. Aunque los actores tenían el anhelo de unir sus vidas en matrimonio, el enlace llegó sorpresivamente y sin ningún aviso previo públicamente.

Esto comenzó a desatar las sospechas entre sus seguidores sobre un posible embarazo, además de que se encargaron de analizar las fotos de la boda y comentaron que Michelle siempre se cubría la pancita de alguna forma u otra, y cuando se alcanza a ver parecería abultada.

Desde la boda hay rumores de que Michelle está embarazada / Instagram

La foto que confirmaría que Michelle Renaud está embarazada ¿será?

Recientemente, Matías Novoa compartió momentos felices junto a su familia, incluidos los hijos que ambos tienen de sus relaciones anteriores, pero hubo un detalle que llamó la atención de los internautas.

Matías publicó esta foto y desató más los rumores de un embarazo / Instagram

En esa colección de fotos, Michelle aparece luciendo un vestido casual y por primera vez descubierta. Por supuesto que los seguidores de ambos comenzaron a comentar que se le alcanza a notar una pancita de embarazo y consideran esto como una prueba de la noticia que podrían dar a conocer pronto.

La realidad es que Michelle y Matías no se han pronunciado al respecto y no se sabe si las especulaciones de un supuesto embarazo son ciertas o no.

La pareja no ha dicho nada al respecto / Instagram: @michellerenaud

