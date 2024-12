Luz Elena González víctima de hackeo en WhatsApp: Denuncia robo de 42 mil pesos

Durante un reciente encuentro con los medios, Luz Elena González de 50 años compartió los detalles de cómo sucedió este desafortunado incidente que afectó a dos de sus amigos cercanos.

Luz Elena González reveló que todo comenzó hace una semana cuando realizó una compra en línea. La actriz, quien admitió estar desvelada tras varias fiestas y compromisos, recibió un enlace supuestamente relacionado con su pedido. Confiando en la procedencia del mensaje, proporcionó información que permitió a los delincuentes acceder a su cuenta de WhatsApp.

“Me desperté súper dormida en la mañana, desvelada de todas las posadas y fiestas que una tiene. Había pedido unas cosas por aplicación, me pidieron la clave o el numerito de lo que pediste y yo dije: pues sí lo acababa de pedir una semana”, explicó Luz Elena. Sin sospechar nada, proporcionó el código, lo que permitió que los estafadores se apropiaran de su cuenta.

Cómo los estafadores engañaron a los amigos de Luz Elena González para robarles

Tras tomar el control de su cuenta de WhatsApp, los delincuentes contactaron a varios de los contactos de Luz Elena González solicitando dinero en su nombre. Lamentablemente, dos de sus amigos fueron víctimas del fraude y realizaron transferencias pensando que ayudaban a la conductora.

“Un par de amigos cayeron en el fraude y me depositaron el dinero… Me dio muchísimo coraje porque evidentemente gente que depositó no posee… no tiene una situación económica tranquila, entonces depositó todo su dinero. No está padre. Mi maquillista depositó 42 mil pesos; lo voy a ayudar a recuperar todo su dinero”, explicó Luz Elena con evidente molestia y preocupación.

La actriz aclaró que ella no sufrió una pérdida económica directa, pero se siente responsable de apoyar a sus amigos que fueron engañados. En particular, su maquillista fue uno de los más afectados, al transferir una suma significativa que comprometía su estabilidad financiera.

El llamado a la precaución y más en esta época

Consciente del impacto de este fraude, Luz Elena González aprovechó las cámaras para enviar un mensaje de advertencia a la audiencia. Instó a la población a ser extremadamente cautelosa al recibir solicitudes de dinero por medios digitales, especialmente si provienen de WhatsApp o redes sociales.

“Pido a la gente que no den dinero cuando se los piden por teléfono, mucho menos por WhatsApp”, remarcó Luz Elena. Además, solicitó a sus amigos y seguidores que verifiquen cualquier mensaje sospechoso antes de tomar una decisión.

El caso de Luz Elena González no es aislado. Cada vez más personas caen víctimas de este tipo de fraudes que explotan la confianza y los lazos personales. Por ello, expertos en ciberseguridad recomiendan evitar abrir enlaces desconocidos, verificar la autenticidad de los mensajes y activar herramientas de seguridad como la verificación en dos pasos en aplicaciones de mensajería.

Cómo protegerte de los fraudes en WhatsApp

Ante el aumento de casos de hackeo en plataformas digitales, es fundamental tomar medidas preventivas. A continuación, compartimos algunos consejos clave para protegerte:

Activa la verificación en dos pasos: Esta función agrega una capa adicional de seguridad a tu cuenta de WhatsApp, solicitando un PIN cuando inicies sesión en un nuevo dispositivo. No compartas códigos de verificación: WhatsApp nunca solicitará que compartas tu código de verificación con terceros. Si recibes una solicitud de este tipo, ignórala. Verifica las solicitudes de dinero: Si un contacto te pide dinero por WhatsApp, llama directamente a esa persona para confirmar la situación. Nunca realices transferencias sin verificar antes. Evita abrir enlaces desconocidos: Los hackers suelen utilizar enlaces fraudulentos para obtener información personal. Revisa cuidadosamente cualquier enlace antes de hacer clic. Mantén tus aplicaciones actualizadas: Las actualizaciones de seguridad corrigen vulnerabilidades que los hackers podrían explotar.

El hackeo que sufrió Luz Elena González pone en evidencia la importancia de proteger nuestra información personal en la era digital. Aunque ella logró recuperar el control de su cuenta, sus amigos fueron las principales víctimas de este fraude. Su experiencia sirve como una advertencia para todos sobre los peligros de los enlaces sospechosos y las solicitudes de dinero no verificadas.

Cabe señalar que, Luz Elena González es la única que ha sufrido este tipo de hackeo en redes sociales como Mhoni Vidente, que unos estafadores hacían negocio robando el nombre de la vidente.

Mariana ‘la Barby’ Juárez, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ sorprendió en febrero cuando dijo que alguien le había robado todo de sus cuentas bancarias dejándole solo $200 pesos. Finalmente, Cynthia Klitbo denunció un fraude cibernético que dejó sin un solo peso.