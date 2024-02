Mhoni Vidente: crecen las estafas en internet usando su nombre ¡no caigas!

Dany Cristina, una seguidora de TVNotas, denunció a través de nuestras redes que estaba siendo extorsionada y amenazada por un supuesto asistente de Mhoni Vidente. Ella lo contactó por Instagram para pedir un “endulzamiento” para el actor Rodrigo Massa, con quien, supuestamente, había tenido un encuentro sexual, pero él se alejó de ella.

Todo se descontroló cuando Dany supo que el trabajo incluía muñecos vudú y figuras satánicas. El supuesto asistente de la vidente le exigía el depósito de 2,500 pesos por los materiales que usaría para el trabajo.

Ella se negó a que hiciera brujería, por lo que no depositó ni respondió los mensajes. El estafador comenzó a mandarle audios y videos, amenazándola. Le decía que pagaría con sangre y que acabaría con su tranquilidad y la de su hija.

No te puedes perder: Silvia Pinal reaparece en redes sociales, ¿ya superó sus problemas de salud?

Nos comunicamos con Mhoni Vidente para comentarle esto. Nos dijo que, desafortunadamente, hay muchas cuentas falsas a su nombre ofreciendo servicios de brujería, lectura de tarot, amarres, prosperidad y hasta suben testimonios.

Que no se te pase: Andrea Torre regresa a la televisión tras superar el cáncer de mama.

Además, Mhoni señaló qué ha ocurrido con las cuentas de redes que se hacen pasar por ella y por qué es tan famosa:

Mhoni Vidente

“Bloquean las cuentas, pero vuelven a hacer otra y así todo el tiempo. La gente fraudulenta vive de eso. Te hablan por teléfono, te dicen: hazme un depósito en tal cuenta. Y ahí vas, y te quedas sin dinero. La gente se pasa de inocente... Me hice famosa porque yo no le sigo el juego a los famosos. Me tienen sin cuidado. Yo te doy predicciones, no chismes. Te digo lo que va a pasar y me vale madr3 que el artista se enoje: es lo que veo y eso a la gente le gusta. Cuando la predicción se cumple les da como un shock, y pues sí, a eso me dedico”.