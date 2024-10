Luz Elena González ¡espectacular a sus 50 años! Revela si ha recurrido a cirugías estéticas

A Luz Elena González la vemos de lunes a viernes en el matutino ‘Venga la alegría’. En agosto, cumplió 50 años y nos dice cómo logra verse tan guapa.

“Me siento muy orgullosa, feliz y agradecida con Dios por la vida que he tenido. No soy de las mujeres que esconda la edad. Decir que tengo 50 es un orgullo. Me sigo realizando profesionalmente y tengo una familia y dos hijos sanos”. Luz Elena González

“Tuve un esguince de tercer grado y debí utilizar una bota ortopédica. Después me caí en el programa VLA. Tuve una lesión fuerte en las rodillas por el golpe. Voy a fisioterapias para que no se me inflamen las rodillas y descartar una cirugía. Estoy en rehabilitación desde hace dos meses”

Luz Elena González / Francisco Mancera

Luz Elena González lleva una vida saludable

“No fumo ni bebo alcohol. Me alimento bien y trato de dormir entre 7 y 8 horas porque parte de la belleza es el sueño. Si te desvelas, el cuerpo reclama y se nota en la piel. Las desveladas te envejecen”, contó.

Luz Elena González / Francisco Mancera

Luz Elena González revela si ha recurrido a cirugías estéticas

¿Has recurrido a alguna cirugía estética?: “Aún no. Es algo que me da miedo y, por el momento, no me hace falta”.

Luz Elena González “Me hago mis tratamientos en casa. Recurro un poco al bótox. Tomo vitaminas, hidratantes y técnicas que me ayudan a levantar mi piel. Uso productos que me mantienen firme”.

“La vejez no es algo a lo que le tema. Le pido a Dios que me mantenga en este plano para compartir la vida con mis hijos, verlos crecer, y hacerlos seres independientes”.

Luz Elena González / Francisco Mancera

“Cuando llegue a la vejez, quiero estar muy cuidada y ser independiente. No quiero ser una carga para nadie. Me echo muchas porras. Hoy me considero una ‘mamacita’”.

“Estoy feliz. Conducir un programa es lo mío. Disfruto mucho la oportunidad que a diario tengo para entretener al público. Estoy feliz con mis compañeros de trabajo y amo las oportunidades que la vida me da a diario”, concluyó.

