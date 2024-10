Integrante de ‘JNS’ padece fuerte trastorno: “Ya no sirvo”

Las integrantes de la agrupación ‘JNS’, Regina Murguía, Melissa López y Angie Taddei, fueron las más recientes invitadas a la entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube.

Las tres cantantes hablaron acerca de su gran éxito en la industria, así como de algunos temas de su vida personal. En este momento, destacaron su más reciente estreno ‘Europa’ el cual ha tenido total aceptación por el público.

Sin embargo, una de las cosas que más llamaron la atención de la charla con Yordi fue la contundente revelación de Regina Murguía. ¿Qué le pasó?

JNS / Instagram: @murgiaregina / @grupojns

Regina Murguía revela que padece fuerte trastorno

En medio de la entrevista con Yordi Rosado, Regina dio a conocer que padece el trastorno del ‘Bordeline’, mayormente conocido en sus siglas en español como TLP (Trastorno límite de la personalidad).

“Me diagnosticaron ‘Boderline’ y la persona border, esas pequeñas cosas que a ellas les afectan. Yo me la paso tres días en azote total, soy la peor, no puedo, ya no sirvo (…) Estoy trabajando y es un reflejo de lo que sucede conmigo adentro y cuando pasa en un show que no pasa lo que tenía expectativa me derroto muy fuerte”. Regina Murguía

La famosa compartió las dificultades que vive diariamente con este padecimiento. Incluso, ha intentado controlar los síntomas con pastillas. Sin embargo, subrayó que lo que le ha ayudado es tomar terapia psicológica.

“Me siento con mucha carga emocional, depresión. Ya ahora es mucho menos porque lo hago consiente, no pasa nada. Tomé un tiempo (pastillas), no me sentía bien porque también me gusta la tequilita y mezclar esas cosas con el alcohol no está padre”, dijo.

Agregó: “Es el trastorno límite de la personalidad, o sea que una situación normal que a alguien le puede afectar, lo asimila y lo suelta, yo lo llevo al límite, es mucha intensidad y la mente empieza a generar estos escenarios catastróficos y te empieza un ataque de ansiedad. Tal vez con las pastillas lograba mejorarlo, pero con la terapia, hablarlo con mi psicóloga y que ella me aterrice me ha ayudado, pero es fuerte, es agotador”.

JNS / Alejandro Isunza y Luis Marín

¿Qué es el trastorno límite de la personalidad?

De acuerdo con ‘Mayo clinic’, “eltrastorno límite de la personalidad (TLP), o trastorno de personalidad limítrofe, es un trastorno mental caracterizado por un patrón prolongado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones. Las personas con TLP tienden a experimentar emociones intensas y fluctuantes y tienen dificultades para regularlas, lo que puede llevar a comportamientos impulsivos y, a menudo, a relaciones caóticas”.