Yordi Rosado revela su anhelo de entrevistar al icónico Luis Miguel

Yordi Rosado, exconductor de “Otro rollo” y ahora popular youtuber por su canal de entrevistas, ha conversado con diferentes personalidades del mundo del espectáculo. Entre los famosos que ha entrevistado figuran personalidades de renombre internacional como Tom Cruise y Dwayne “The Rock” Johnson. Sin embargo, hay una máxima estrella que le gustaría alcanzar: Luis Miguel, ¿lo logrará? El también escritor habló de su anhelo.

Mira: Luis Miguel en Bellas Artes: Pati Chapoy desata especulaciones sobre un posible concierto

Instagram

¿Yordi Rosado entrevistará a Luis Miguel?

En una reciente entrevista para “Sale el sol”, Yordi Rosado confirmó su anhelo por platicar con un ícono de la música: Luis Miguel. Además, reveló que ya ya se acercó, como innumerables medios, al equipo de Luis Miguel para expresar su interés. El conductor dijo que todavía no es un hecho concreto, pero tiene fe en que algún día pasará:

“He estado muy cerca de la gente de Luis Miguel para poder hacer una entrevista. Llevamos mucho tiempo platicando y gestionando esta posibilidad. No es que ya vaya a existir, pero espero que se logre. Lo que sé es que la comunicación está abierta de ambas partes”, declaró Yordi Rosado.

Mira: Michelle Salas deslumbra vestida de flamenca y en redes aseguran que tiene el porte de Silvia Pinal

Luis Miguel arriba de un escenario dando un concierto / X: @LMXLM

¿Qué dijo Yordi Rosado de la polémica entrevista a Luis de Llano? Exclusiva del Mitangrit de TVNotas con Horacio Villalobos

Entre las entrevistas que ha hecho Yordi Rosado para su canal de YouTube destaca una muy polémica, la que tuvo con Luis de Llano y que desató un intenso pleito legal entre el productor y la actriz y cantante Sasha Sokol.

En la entrevista, Luis de Llano confirmó su relación con Sasha Sokol afirmando que había estado “muy enamorado” de ella. A raíz de esa aparición pública, la artista interpuso una demanda por daño moral, argumentando que sus declaraciones revictimizaron su experiencia.

Al respecto, Yordi Rosado habló en exclusiva para TVNotas en el pódcast ‘El mitangrit, presentado por Horacio Villalobos’. En la conversación Yordi reconoció que se preparó exhaustivamente para la entrevista, revisando lo que ambos (Luis y Sasha) habían dicho en el pasado:

“Vi todas sus entrevistas porque iba a tocar un tema muy delicado. Me di cuenta de que Luis siempre contestó muy abiertamente de su relación. Y también en el caso de Sasha habían contestado igual, y que ambos decían que había sido una relación con mucho amor, que habían estado muy enamorados”, dijo Yordi Rosado.

Por esta razón, Yordi hizo la famosa pregunta sobre si De Llano se había enamorado, algo que hoy reconoce como una falta de tacto: “Me faltó tacto, y que en lugar de haber preguntado eso, debí haber dicho completamente que era un ilícito, una situación muy delicada. Pero no lo hice, porque como los había visto a ellos tan tranquilos hablando del tema, consideré que no tenían un problema con ello”.

Cabe destacar que las autoridades fallaron a favor de Sasha. Entre la sentencia se encontraba un punto que establecida que Luis de Llano debía gestionar que la entrevista en la que habló de Sasha fuera eliminada. Poco después, desapareció del canal de YouTube de Yordi Rosado.

Mira: Luis Miguel supera a Madonna y U2: su gira 2023-2024 hace historia en Billboard