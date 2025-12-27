Yordi Rosado revela por qué despidió a una mujer que le atraía: la confesión que desató polémica en redes

Yordi Rosado explicó que, años atrás, tomó la decisión de despedir a una mujer que trabajaba con él luego de reconocer que sentía una fuerte atracción hacia ella, situación que, según relató, podía poner en riesgo su matrimonio con Rebecca Rodríguez, con quien estaba casado en ese momento.

¿Por qué Yordi Rosado decidió despedir a una mujer que trabajaba con él?

En el pódcast, Yordi Rosado narró que la decisión se dio poco tiempo después de que la mujer comenzara a colaborar en su equipo de trabajo. Según sus propias palabras, desde el inicio identificó que esa persona tenía características que le llamaban la atención de manera importante.

“Yo estaba casado y de repente llegó a trabajar una persona que dije: ‘En la madre. Esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención’” Yordi Rosado

Agregó que, tras reconocer esa situación, optó por hablar directamente con ella y comunicarle su decisión.

El conductor explicó que no profundizó en detalles sobre la dinámica laboral ni sobre el tipo de vínculo que existía más allá del trabajo. Sin embargo, señaló que el motivo principal fue evitar que esa cercanía coincidiera con posibles momentos difíciles dentro de su matrimonio.

“Yo estoy casado y estoy bien casado. Y sí, estoy feliz. Y también puedo entrar a momentos difíciles de mi matrimonio. Y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio” Yordi Rosado

¿Qué dijo Yordi Rosado sobre su matrimonio y los límites personales?

En su testimonio, Yordi Rosado habló sobre la importancia de establecer límites personales como una forma de cuidar su relación de pareja. Explicó que, aunque no podía controlar lo que otras personas hicieran o sintieran, sí consideraba que podía tomar decisiones sobre su propio comportamiento.

“Si alguien te llega a llamar la atención, es tú inmediatamente alejarte”, comentó al referirse al acuerdo que mantiene con su actual pareja. Esta idea fue el eje central de la anécdota que compartió en El Mitote.

El conductor señaló que, al momento de despedir a la mujer, procuró hacerlo de manera que no quedara sin empleo. Según relató, gestionó una recomendación con una amiga para que pudiera ser contratada en otro lugar.

“Te ofrezco una disculpa. Eres una superbuena opción, pero aquí hay muchos viajes, aquí hay muchas cosas y yo no quiero tenerte tan cerca porque podría peligrar mi matrimonio” Yordi Rosado

Posteriormente, aseguró que habló con una conocida para ayudarla a encontrar trabajo, lo cual, según su versión, se concretó.

¿Por qué se volvió viral el clip de la entrevista con Yordi Rosado en redes sociales?

Tras la difusión del fragmento del pódcast, las declaraciones de Yordi Rosado se viralizaron rápidamente en plataformas como X, Instagram y TikTok. Diversos usuarios compartieron clips del momento y expresaron opiniones sobre la decisión que narró el conductor.

Entre las reacciones que circularon en redes sociales se incluyeron comentarios que cuestionaron la decisión desde distintos enfoques. Algunos usuarios señalaron que el hecho podría interpretarse como un uso indebido de su posición laboral, mientras que otros se enfocaron en el tema del autocontrol emocional.

Frases como “¿Dejaste a alguien sin trabajo porque no supiste controlar tus emociones?” o “Lo cuenta como si hubiera sido toda una hazaña moral” se replicaron en distintas publicaciones, acompañadas de debates entre internautas.

Hasta el momento, Yordi Rosado no ha emitido un posicionamiento adicional sobre la polémica ni ha respondido directamente a las críticas surgidas tras la viralización de sus declaraciones. La entrevista original continúa disponible en el canal del pódcast El mitote, donde se da el contexto completo de la conversación.

Mientras tanto, el nombre del conductor se mantuvo durante varias horas entre las tendencias, impulsado por la discusión generada en torno a sus palabras y a la manera en que relató el episodio ocurrido en su entorno laboral y personal.

