Famoso cantante de cumbias irá a la cárcel por intentar asesinar a su esposa y demás acusaciones: ¿Quién es?

Ahora, un cantante, de 46 años, es señalado de haber agredido de manera violenta a su pareja sentimental, en un caso que también es investigado como violencia intrafamiliar. Su esposa, de 39 años, habría decidido denunciarlo tras un ataque en el que ella presuntamente fue herida. Te contamos más.

¿Qué cantante de cumbias es acusado de presuntamente intentar asesinar a su esposa?

Las redes sociales mostraron sorpresa al enterarse que Saúl Duarte Naranjo, conocido artísticamente como “Saúl cumbias”, era acusado de intentar asesinar a su propia esposa en un hecho catalogado como violento.

La captura de Saúl Duarte Naranjo se realizó en vía pública, en Bucaramanga, Colombia, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado.

Durante el procedimiento, uniformados de la Policía Metropolitana incautaron un teléfono celular que ahora será sometido a análisis forense como posible elemento probatorio dentro del proceso judicial.

El artista, reconocido en algunos sectores musicales de la región por su actividad como cantante y compositor de cumbias, fue presentado ante un juez que legalizó la captura y avaló la medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación.

¿Por qué el cantante “Saúl cumbias” irá a la cárcel?

Un juez de control de garantías envió a prisión al cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, conocido artísticamente como “Saúl Cumbias”, tras ser judicializado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.

La decisión judicial se dio luego de que la Fiscalía presentara un detallado expediente en el que se documenta un presunto ciclo de violencia física, psicológica y económica que, según las autoridades, se extendió durante los cuatro años de convivencia entre Duarte Naranjo y la víctima, Natalia Alexandra Pérez Navarro, de 39 años.

De acuerdo con el reporte médico incluido en la investigación, durante el más reciente ataque el hombre presuntamente habría herido a la mujer con un arma cortopunzante, causándole una lesión profunda que pudo haberle costado la vida .

Las autoridades establecieron que este no habría sido un hecho aislado. En el proceso de judicialización se documentaron al menos dos episodios previos de agresión:



El primero ocurrió en agosto de 2025. Según el expediente, Duarte Naranjo habría revisado el teléfono celular de su pareja y, en medio de un ataque de celos, la agredió físicamente, causándole una herida en el pecho.

El segundo hecho registrado tuvo lugar en enero de 2026. Aunque los detalles de ese episodio no han sido revelados en su totalidad, las autoridades lo incluyeron como parte del patrón de violencia.

¿Quién es Saúl Duarte Naranjo, “Saúl cumbias”, músico acusado de intentar asesinar a su esposa?

Saúl Duarte Naranjo, conocido en el ámbito musical como “Saúl Cumbias”, es un cantante y compositor de música tropical oriundo del área metropolitana de Bucaramanga.

Duarte Naranjo ha participado en presentaciones comunitarias, fiestas privadas y espectáculos musicales en barrios y municipios cercanos. Durante varios años desarrolló su carrera artística en escenarios locales y eventos populares de Santander

