Flores, el Patrón, acusado de violencia; su pareja asegura que él quiere quitarle a su hijo: “Se puso agresivo”

Raúl Tupac, quien es conocido en internet como ‘Flores, el Patrón’ y ha ganado mucha notoriedad en los últimos años por la forma de entregar ramos de flores ‘buchones’ a sus clientes, ahora enfrenta la polémica. Y es que una mujer que se dice ser su supuesta pareja lo acusa de violencia y amenazas, ¿qué está pasando?

¿Quién es ‘Flores, el Patrón’, el influencer que vende flores y cuánto cuestan sus ramos?

Raúl Tupac Amaru García es un empresario y dueño de la florería llamada ‘Flores, el Patrón’. En los últimos años ha ganado popularidad en TikTok por los videos que comparte de sus entregas.

El formato de sus entregas es el mismo. Primero, una chica verifica la identidad de la persona que va a recibir el ramo. Tras la confirmación, el influencer aparece, ya sea acompañado de un tema musical romántico o él mismo cantando, y entrega el presente mientras felicita a la o el afortunado.

La mayoría de las veces, también les dice unas palabras románticas que les dedica la persona que encargó el obsequio. Su forma original y carisma lo han hecho muy popular en internet, ocasionando que varias celebridades como Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, contraten sus servicios.

Según su sitio web oficial, estos son los precios actuales de sus ramos ‘buchones’:

Ramo de 100 rosas: 3 mil 500 pesos.

Ramo de 200 rosas: 4 mil 500 pesos.

Ramo de 300 rosas: 5 mil 500 pesos.

Ramo de 400 rosas: 6 mil 500 pesos.

Ramo de 500 rosas: 7 mil 500 pesos.

Aseguran que los envíos de todos los ramos son totalmente gratis y prometen “sorprender y/o enamorar a esa persona especial con un arreglo buchón gigante de la mejor calidad con rosas de invernadero Premium”.

¿Quién es la presunta pareja de ‘Flores, el Patrón’ y por qué lo acusa de violencia?

A través de las redes sociales de ‘Flores, el Patrón’, se compartió el video de una mujer que se dice ser la presunta novia del influencer. Si bien no quiso decir su nombre, entre lágrimas, señaló que se había puesto “muy agresivo” y la había amenazado con quitarle a su hijo.

Supuesta pareja de ‘Flores, el Patrón’ “Soy la esposa de ‘Flores, el Patrón’… su pareja porque no estamos casados ante la ley. Solo quisiera decir que ‘Flores, el Patrón’ se puso muy agresivo, de quitarme a mi hijo”

La chica destacó que, desde que el influencer adquirió fama, se ha portado muy diferente con ella: “Las cosas no están bien. Temo por lo que me pueda pasar, de que intente quitarme a mi hijo porque no es justa esta situación. Después de la fama, se ha puesto súper diferente conmigo”, expresó.

Afirma que decidió subir su testimonio en las plataformas de su pareja para dejar “evidencia”, en caso de que algo malo le llegara a pasar. Dicho clip fue eliminado a los pocos minutos. Sin embargo, ha circulado en redes sociales y los usuarios han manifestado opiniones divididas; si bien algunos se solidarizaron con la mujer, otros siguen en espera de la versión del empresario.

Hasta el momento, ‘Flores, el Patrón’ no se ha pronunciado ante todo esto. Su última actividad en internet data de hace dos horas y presume de los encargos que le han hecho varios clientes.

¿Con qué celebridades ha colaborado ‘Flores, el Patrón’?

Debido a la popularidad de ‘Flores, el Patrón’, muchos famosos y fans han contratado los servicios de este para regalar arreglos a otras celebridades. Aquí te dejamos algunos que han recibido flores del influencer:

Susana Zabaleta

Danna Paola

Ángela Aguilar

Victoria Ruffo

Ximena Sariñana

Gala Montes

Si bien la mayoría de sus clientes han tenido opiniones positivas sobre su servicio, en su momento, una joven aseguró que su experiencia fue pésima. En 2024, la usuaria dijo haber contratado a ‘Flores, el Patrón’ para que le entregara un ramo al vocalista de una banda. Sostuvo que había planeado todo para que el artista recibiera el obsequio, pero que el empresario jamás llegó.

“Decidimos reservar un área especial del restaurante para que ‘el Patrón’ pudiera hacer bien su show, ¿y qué creen? ‘el Patrón’ nunca llegó. Esta p… empresa sólo juega con tu dinero, con tu tiempo; se lava las manos. Mi única pregunta es: ¿Por qué estás ofreciendo un servicio que no puedes dar? Esa es mi pi… molestia, neta ‘Flores el Patrón’ son un terrible asco”, manifestó.

