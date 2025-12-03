Ella es Sol León, la influencer de fajas que protagonizó violenta pelea con su exmarido y la novia de este

En las últimas horas, el nombre de Sol León ha sonado mucho en redes sociales. Esto, a raíz de los videos virales en los que se le puede ver teniendo una fuerte pelea con su exmarido, Roberto, y la nueva pareja de este, Gabriela. Una de las hijas de la influencer se habría visto involucrada. Te contamos quién es ella y qué pasó con su expareja.

Sol León / Redes sociales

¿Por qué Sol León se peleó con su exmarido, Roberto, y la nueva novia de este?

El año pasado, Sol León dio a conocer que se separaba de Roberto debido a que este, supuestamente, le fue infiel con Gabriela. Tras la ruptura, León expresó en múltiples ocasiones su deseo de “darle una lección” a la presunta amante.

Recientemente, circularon unos clips en los que se ve a Sol y Roberto discutiendo en lo que parece ser un estacionamiento. Aunque no queda muy claro el motivo de la pelea, se observa a una empleada de la influencer sometiendo a Gabriela. Al intentar separarlas, Roberto quedó en medio de un forcejeo con Sol.

Tras el conflicto, surgieron muchos testimonios. Una de las hijas de Sol, quien también habría estado presente, sostuvo que Roberto la violentó físicamente con tal de defender a Gabriela. En tanto que esta última no solo desmintió a la chica, sino que también dejó ver que León fue quien inició la pelea.

Por otra parte, Roberto también subió un video diciendo que León era problemática y “recordando” que la había sacado de un centro nocturno de entretenimiento para hombres. Dicha información también fue confirmada por Gabriela, quien hasta aseguró que León llevaba a sus hijas al lugar donde presuntamente trabajaba.

¿Quién es Sol León y qué ha dicho sobre la pelea con su exmarido?

Marisol López León, mejor conocida en redes sociales como Sol León, es una influencer y empresaria originaria de Culiacán.

Nació el 1 de octubre de 1989. Actualmente tiene 36 años.

Comenzó a ser viral en 2018, cuando fundó su marca ‘Sol Beauty and Care’, con la que comercializa, principalmente, fajas modeladoras.

Sus productos fueron un éxito total y sus redes sociales crecieron bastante. Su contenido se enfoca en moda y belleza.

Tiene dos hijas de relaciones anteriores.

Ha estado involucrada en varias polémicas. Una de las más conocidas fue cuando fue señalada de, presuntamente, haber compartido imágenes íntimas de un empleado suyo sin su consentimiento.

Luego de la pelea con su exmarido, muchos fans detectaron que sus cuentas en redes sociales habían sido dadas de baja. Esto fue confirmado por la propia Sol, quien abrió un nuevo perfil en Instagram.

A través de dicha red social, se refirió a Gabriela como “la botarga” y aseguró no tenerle ningún tipo de miedo. Sin hacer mención a las declaraciones de la mujer o su exmarido, afirmó que vive muy feliz y rodeada de “mucho lujo” como para “rebajarse a su nivel”.

Sol León / Redes sociales

¿Por qué Sol León y su exmarido Roberto se separaron?

Sol León y su exmarido Roberto se casaron hace algunos años. El compromiso fue tan serio que Roberto adoptó legalmente a las hijas de la influencer. Estas últimas refieren que, tras la separación, el hombre no se ha querido hacer responsable de ellas ni las ha visitado.

Se separaron a finales del 2024, cuando Sol descubrió que, presuntamente, Roberto le estaba siendo infiel con Gabriela. En aquel entonces, aseguró sentirse muy “destrozada” y traicionada.

“La mujer me llama arrastrada, yo no me siento una arrastrada, yo expreso que realmente en ese momento me sentía destruida, completamente rota, en verdad yo estaba enamorada de ese hombre, esa conversación sí es real, sí es mía, yo lo recibí pobre, lo recibí pobre”, expresó.

De acuerdo con la versión de Roberto, él no era “pobre” cuando conoció a Sol. Incluso, ha dicho que, presuntamente, la habría sacado de un club nocturno donde ella, supuestamente, se desempeñaba como bailarina.

