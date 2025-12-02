Lupita Villalobos detecta una bolita en el pecho y teme lo peor: “Puede ser cáncer”, así lo contó

¡Qué susto! Lupita Villalobos, la influencer que siempre da de qué hablar, confesó que pensó tener cáncer de mama tras encontrar una bolita en su seno. Su historia se volvió viral en TikTok y dejó un mensaje que todas debemos escuchar: la autoexploración puede salvar vidas.

¿Por qué Lupita Villalobos pensó que tenía cáncer de mama tras detectar una bolita en el pecho?

Lupita Villalobos, una de las creadoras de contenido más populares en México, encendió las alarmas en redes sociales al compartir un video en TikTok, donde relató la angustia que vivió al detectar una bolita en uno de sus senos. Según explicó, el hallazgo ocurrió hace poco más de un mes y lo que más la preocupó fue la rapidez con la que el bulto creció.

“Me asusté un chorro, loco”, confesó la influencer, dejando claro que el miedo la invadió cuando notó que el crecimiento ocurrió en apenas tres semanas. Ante esta situación, decidió acudir de inmediato con su ginecóloga para descartar cualquier riesgo.

En su relato, Lupita Villalobos explicó que su ginecóloga le pidió realizarse un ultrasonido mamario para conocer la naturaleza del bulto y determinar si se trataba de un quiste o un tumor.

“Me explicó que cuando te sientes una bolita pero se mueve o la sientes como si tuviera agua, posiblemente es un quiste. En cambio, cuando la bola es dura, sólida y no tiene dolor, ahí sí puede ser cáncer” Lupita Villalobos

Fue en ese momento cuando Lupita se alarmó: “Cuando yo escuché esa palabra fue así de… o sea, no manches, se me fue la sangre a los pies, el corazón estaba (…) Me hizo pensar en la importancia de la autoexploración”, relató en TikTok.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita a Villalobos y cuál fue su diagnóstico?

Aunque Lupita confesó que pasó varios días con miedo, la primera valoración médica resultó menos grave de lo que imaginaba. El especialista que la atendió durante el ultrasonido le explicó que la apariencia del bulto no correspondía a lo que suelen observar en casos de cáncer de mama. Por el contrario, todo apuntaba a fibrosis, un diagnóstico común y generalmente benigno.

“No hay nada”, le dijo el doctor. “Tus mamas están bien. Me revisó la axila, todo bien, loco, al parecer es fibrosis”, relató la influencer en su video.

Sin embargo, pese a esa primera buena noticia, Lupita dejó claro que seguirá con estudios complementarios para confirmar el diagnóstico:

“Todavía me voy a revisar para hacer más estudios y quiero otras opiniones, pero en el ultrasonido pues no se ve nada”, aseguró.

Finalmente, agradeció profundamente que este susto no terminara en algo más serio y reiteró la importancia de actuar rápido ante cualquier señal de alerta.

¿Que dijo Lupita Villalobos sobre la autoexploración para prevenir el cáncer de mama?

Lupita Villalobos compartió que antes de este episodio no tenía el hábito de revisarse, pero ahora lo considera indispensable. Con un mensaje contundente, pidió a sus seguidoras no ignorar esta práctica:

“Antes de esta experiencia, no era algo que hacía, pero es algo que tenemos que hacer cada mes una vez al mes. Siempre, porque la autoexploración es lo que nos puede salvar la vida”, afirmó.

También agradeció que el diagnóstico preliminar no indicara un problema grave:

“Gracias a la vida, el universo, a Dios y a todo no es nada, estoy bien”. Lupita Villalobos

Así fue como contó el terror que vivió:

¿Quién es Lupita Villalobos, influencer mexicana?

Lupita Villalobos, originaria de Hermosillo, Sonora, se ha convertido en una de las influencers mexicanas más populares gracias a su estilo auténtico y extrovertido. Nacida el 23 de octubre de 1989, inició su carrera en redes sociales compartiendo storytimes llenos de humor y experiencias personales, lo que le permitió conectar con millones de seguidores en TikTok, YouTube e Instagram. Actualmente, lidera el exitoso pódcast “Las alucines” junto a su amiga Kass Quezada, conocida como “Quesito”, un espacio que combina entretenimiento y confesiones con un toque desenfadado. Este proyecto le ha dado reconocimiento internacional y las llevó a ganar el TikTok Award 2025 como Creadoras del Año y el Spotify Podcast Award en la categoría Revelación.

Además de su faceta como creadora digital, Lupita Villalobos ha incursionado en el emprendimiento y la producción de contenido innovador. En octubre de 2025, sorprendió a los inversionistas en Shark Tank México: Creators con su proyecto “LupiKill”, un reality show de terror inmersivo que mezcla dinámicas tipo escape room con retos para influencers. Con más de 9 millones de seguidores en redes sociales y presentaciones en vivo que agotan boletos, Lupita se ha consolidado como una figura influyente en la cultura digital mexicana.