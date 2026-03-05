Asesinan a influencer de 45 años de edad, fue apuñalada de manera brutal en plena calle; ¿de quién se trata?

A unos días de que Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido en redes sociales como “el Chabelo”, un influencer originario de Chiapas, fuera asesinado a tiros mientras se encontraba en su lugar de trabajo, le arrebataron la vida a otra creadora de contenido.

La comunidad digital se encuentra conmocionada tras confirmarse el asesinato de una querida influencer que fue víctima de un fuerte ataque ocurrido el pasado 3 de marzo. Aunque trataron de trasladarla de emergencia a un hospital, la creadora de contenido fue declarada muerta más tarde. ¿Quién es y qué le pasó?

¿Qué influencer fue apuñalada recientemente?

Según reportes del medio canadiense Windsor Star, en la mañana del miércoles 4 de marzo, la influencer Nancy Grewal fue brutalmente asesinada. En el transcurso de ese día, según dicho portal, la policía había acordonado varias zonas cercanas al lugar donde ocurrió el ataque.

Los investigadores aseguraron dos viviendas ubicadas en la misma calle, en Canadá, donde Grewal fue atacada. Los investigadores buscan pistas o posibles evidencias relacionadas con el homicidio, pues parece un ataque directo.

Hasta ahora la policía no ha confirmado si el ataque fue aleatorio o si la víctima conocía a su agresor, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

¿Cómo fue el ataque que sufrió la influencer Nancy Grewal?

De acuerdo con información difundida por el LaSalle Police Service, los oficiales respondieron a un reporte de apuñalamiento poco antes de las 9:30 de la noche del 3 de marzo en la ciudad de LaSalle, ubicada en la provincia de Ontario.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con heridas graves provocadas por arma blanca. Paramédicos trasladaron de inmediato a la influencer a un hospital cercano, donde finalmente fue declarada muerta debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades confirmaron posteriormente que la víctima era Nancy Grewal y señalaron que el caso se investiga formalmente como homicidio. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre posibles sospechosos o el motivo detrás del ataque.

¿Quién fue Nancy Grewal y cómo anunciaron su muerte?

La muerte de Nancy Grewal fue confirmada públicamente por su hermana, Alishaa Grewal, quien compartió un emotivo mensaje a través de Instagram acompañado de una imagen en memoria de la influencer.

“ Con gran pesar les comparto que mi querida hermana Nancy Grewal falleció el 3 de marzo de 2026. Perdí a mi hermana, mi fuerza y mi amiga eterna. Descansa en paz, hermana. Siempre vivirás en nuestros corazones ”, escribió.

Grewal había construido una comunidad digital de más de 20 mil seguidores entre Instagram y YouTube, donde compartía contenido relacionado con estilo de vida y reflexiones sobre temas sociales, particularmente acerca de las relaciones culturales y políticas entre India y Canadá.

