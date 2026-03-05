Carmen Salinas: Entre santos y rosarios… aparece un “bebé” en su casa en medio de polémica por rituales FOTOS

En medio de las acusaciones que han circulado recientemente en redes sociales, en las que se menciona a la fallecida actriz Carmen Salinas por presuntamente utilizar niños en rituales de santería, volvió a difundirse un antiguo video en el que la también productora mostraba algunos de los santos que tenía en su casa, pero lo que más llamó la atención es que entre los objetos aparecía un “bebé”, ¿qué ocurrió realmente? Te contamos los detalles.

Carmen Salinas de nuevo es tendencia. / Redes sociales

¿Por qué acusan a Carmen Salinas de presuntamente usar bebés para santería?

La actriz y productora Carmen Salinas se vio envuelta en una polémica, luego de que se viralizó un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera. En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como “Beto”, quien habló sobre distintos episodios de su vida, desde su infancia hasta su acercamiento con personas del medio artístico.

El hombre privado de la libertad relató que en algún momento comenzó a convivir con figuras relacionadas con el espectáculo. En ese contexto mencionó directamente a la actriz al recordar esa etapa de su vida. “Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, señaló en el programa, comentario que posteriormente fue retomado y difundido por usuarios en distintas redes sociales.

Más adelante, “Beto” hizo un señalamiento que generó reacciones entre los internautas. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, dijo. Tras la publicación del fragmento, surgió el debate entre quiénes defendían a la fallecida actriz y quiénes la defendían.

Carmen Salinas fue acusada de hacer rituales de santería con bebés. / Redes sociales

Carmen Salinas muestra a sus santos y hay un “bebé”

En medio de la conversación que se reavivó en redes sociales sobre la vida de Carmen Salinas, también comenzó a circular una imagen en la que la actriz aparece mostrando parte del espacio de su habitación donde tenía varias figuras religiosas. En la fotografía se observa a la también productora sosteniendo una escultura mientras, a su alrededor, se distinguen repisas y muebles con diversas imágenes de santos, crucifijos y objetos devocionales colocados sobre una mesa y en la cabecera de la cama, pero lo que más llama la atención es el “bebé” que aparece al fondo.

Este elemento fue el que llamó la atención de algunos usuarios, pues era un muñeco con forma de bebé vestido de color azul, colocado entre las figuras religiosas. El objeto aparece sentado sobre una base junto a otros artículos del altar personal que tenía la actriz, lo que generó preguntas entre internautas que comenzaron a comentar la imagen y a preguntarse por qué había un juguete entre los santos.

A partir de esa fotografía, algunos usuarios retomaron las acusaciones que circulan en redes y relacionaron el muñeco con versiones que señalan que la actriz presuntamente realizaba rituales de santería con menores de edad.

El muñeco en forma de bebé en la habitación de Carmen Salinas generó diversas teorías. / Redes sociales

¿Carmen Salinas dijo algo del “bebé que tenía?

Las imágenes del muñeco con forma de bebé que aparece entre las figuras religiosas en la habitación de Carmen Salinas comenzaron a circular nuevamente luego de que se viralizó un video en el que la actriz mostraba distintos rincones de su casa. En el clip, la también productora hace un recorrido por su habitación y explica que en su mesita de noche tenía un espacio dedicado a la oración y a recordar a familiares que ya habían fallecido.

Durante el recorrido, Salinas señaló un mueble en el rincón pegado a su cama, en ese lugar donde guardaba imágenes religiosas, rosarios y fotografías de sus seres queridos que habían muerto. “En mi mesita de noche me siento a rezar todas las noches, mi colección de rosarios que tengo, mi Virgen de la Soledad, a mí me gusta mucho lo blanco y verde… Es un altar donde tengo a mis seres queridos que ya han fallecido y todos estos santos que ven aquí, me los han regalado”, comentó mientras mostraba las distintas figuras colocadas alrededor de la cama.

En el video también mencionó varios de los objetos que formaban parte de ese altar personal. “La Virgen de Luján que me traje de Argentina, el Jesús de Medinaceli, San Miguel Arcángel, el Señor de los Afligidos, al santo padre Juan Pablo II, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Caridad del Cobre, San Patricio, Cristo Roto Bendito, Virgen María, Virgen de la Soledad, la Divina Providencia…”, relató mientras iba señalando cada pieza.

La actriz también habló de otras imágenes y recuerdos colocados en ese espacio. “Tengo este otro Santiago Apóstol, que me lo trajeron de España, tengo a San Benito, San Ramón, a la Rosa Mística que me la regalaron, le pongo su vasito de agua a todos mis difuntitos, está mi hijo Pedrito (Plascencia), mis hermanas, mi mamacita, el Señor de las Maravillas, el Santo Niño de Atocha…”, dijo. Más adelante añadió: “Me encantan las muñequitas de trapo porque era lo que nos hacía mi abuelita cuando estábamos chiquitas para darnoslas el 24 de diciembre”. En las imágenes del recorrido se observa el muñeco de bebé colocado entre los objetos, aunque durante la explicación la actriz no se refirió directamente a ese elemento.

