¿Fabiola Guajardo y Vadhir Derbez regresaron tras ruptura hace unos años? La actriz lo revela; VIDEO

Vadhir Derbez y Fabiola Guajardo mantuvieron una relación sentimental que manejaron discretamente, y que, posteriormente, llegó a su fin. Tras esa historia, un nuevo rumor los colocaba en un presunto romance, y la actriz habló abiertamente sobre el tema. ¿Confirma su regreso?

¿Cuándo fue la presunta relación entre Fabiola Guajardo y Vadhir Derbez?

Muchas no recuerdan o simplemente desconocían la relación sentimental que sostuvieron Fabiola Guajardo y Vadhir Derbez en 2019, ya que ambos optaron por vivir su romance con mucha discreción y lejos de la atención mediática.

Según información que reveló una fuente a TVNotas, una amiga cercana de la actriz reveló que presuntamente fue el propio actor y cantante quien prefirió no hacer pública la relación por miedo a que esto afectara la percepción de sus seguidores.

Meses después de que llegara relación a su fin, ambos compartían fotografías juntos, pero lejos de confirmar su relación, parecía tratarse más de una amistad que formaron.

¿Fabiola Guajardo y Vadhir Derbez mantienen actualmente una relación sentimental?

Los rumores de una supuesta reconciliación entre Vadhir Derbez y Fabiola Guajardo comenzaron en redes sociales recientemente, y en un encuentro con la prensa, la actriz decidió aclarar todo.

Una reportera le preguntó directamente sobre dicho rumor, y Fabiola sorprendida, dijo no estar al tanto de lo especulado: “ No lo vi, a Vadhir lo adoro, lo quiero muchísimo, tenemos una amistad súper linda. (...) Es parte de la profesión (aguantar los rumores) ”, dijo la actriz.

Lejos de que se confirmaran las especulaciones en redes sociales, la intérprete mexicana negó una relación sentimental con el hijo de Eugenio Derbez. Además, no es la primera vez que es vinculada con una celebridad, en algún momento ya fue relacionada con William Levy, cosa que también negó.

¿Quién es Fabiola Guajardo y en qué programas ha participado?

Fabiola Guajardo es una actriz y modelo mexicana reconocida por su participación en diversas telenovelas, series y proyectos televisivos.

Tras finalizar su preparación artística, Fabiola comenzó a obtener pequeños papeles en producciones televisivas. Uno de sus primeros trabajos importantes fue en la telenovela Esperanza del corazón (2011), y más adelante participó en melodramas como:



Por siempre mi amor ,

, Yo no creo en los hombres y

y Pasión y poder.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentran Enamorándome de Ramón, La desalmada y la bioserie El último rey: El hijo del pueblo, donde continuó ampliando su trayectoria en la industria.

