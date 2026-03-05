Ex de la actriz Yael Duval, acusado de violencia durante su embarazo, es vinculado a proceso; ¿va a la cárcel?

El caso de violencia familiar sufrida por la actriz Yael Duval, vuelve al centro de la conversación, luego de que la justicia mexicana decidiera vincular a proceso a su expareja y padre de sus hijos, Anuar “N”, luego de haber quedado libre. ¿Qué pasará con el acusado? Te contamos los detalles.

La actriz Yael Duval / Redes sociales

¿Cómo fue la agresión que sufrió la actriz de Vecinos, Yael Duval?

En abril de 2024, el periodista Carlos Jiménez difundió dos videos en los que se observa a la actriz Yael Duval siendo agredida por su entonces pareja y padre de sus hijos, Anuar “N”. Uno de los registros corresponde a 2018, cuando la actriz tenía ocho meses de embarazo, mientras que el otro fue grabado en 2020.

Tras la difusión de las imágenes, Duval concedió una entrevista exclusiva a TVNotas, donde reveló que después de que los videos se hicieron virales comenzó a recibir presuntas amenazas por parte de su ex. Según relató, el hombre también la ha acusado de extorsión y de supuestamente haber manipulado o fabricado pruebas en su contra.

A mi ex lo conocí en 2006. Nos hicimos novios en 2013. Tuvimos dos hijos y la relación concluyó en 2018 cuando me golpeó con ocho meses de embarazo. En 2020 me volvió a golpear y a mi mamá también. Lo llevaron al Reclusorio Preventivo Sur, donde estuvo un mes y salió solicitando un amparo federal. Yael Duval

La actriz también aseguró que Anuar “N” enfrenta problemas relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Incluso señaló que, ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo su vida, dejó indicaciones a sus familiares para que velaran por el bienestar de los menores.

Aunque tiempo después fue detenido, Anuar “N” quedó libre tras un amparo que le permitió salir de prisión.

¿El ex de la actriz Yael Duval fue vinculado a proceso?

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, el amparo que había favorecido a Anuar “N”, en el caso de la actriz Yael Duval, fue revocado recientemente por una autoridad judicial en la Ciudad de México. Esta decisión permitió que el caso volviera a ser analizado bajo la acusación de tentativa de feminicidio.

Tras la resolución, el imputado deberá presentarse nuevamente ante un juez en los próximos días. Durante la audiencia, la Fiscalía buscará que el hombre sea enviado de nuevo a prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones y el juicio correspondiente.

Según palabras de Carlos Jiménez, la Fiscalía busca que el acusado permanezca en la cárcel tras la agresión a Yael Duval: “ El tipo debe presentarse este viernes a audiencia. @FiscaliaCDMX buscará que se quede en la cárcel por agredirla así ”, señaló el periodista.

Tras el anuncio, micrófonos de TVNotas abordaron a la actriz sobre esta revelación, y nos confirmó la información: “ Ya se vinculó a proceso por tentativa de homicidio a mi expareja, y tenemos la audiencia este viernes seis (de marzo) ”, dijo Duval.

Por último, la intérprete señaló que sus hijos son la razón para seguir adelante en este complicado proceso que ha vivido, ya que, aunque se haya vinculado a proceso a su ex, el daño en ella, en su familia e hijos, fue muy grande.

Ex de Yael Duval es vinculado a proceso / X: @c4jimenez y canva

¿Quién es Yael Duval?

Yael Duval es una actriz mexicana de televisión que ha construido su carrera principalmente en la comedia y las series de entretenimiento en México.

Duval comenzó a abrirse paso en el medio artístico con participaciones en programas de comedia y series televisivas. Uno de los proyectos que más visibilidad le dio fue su participación en serie de comedia Vecinos.

A través de redes sociales mantiene contacto con sus seguidores, donde comparte aspectos de su vida personal, su faceta como madre y algunos momentos relacionados con su carrera.

