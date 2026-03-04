La actriz Ana Brenda Contreras fue hospitalizada de emergencia; ¡así lo anunciaron en pleno programa de Hoy!

La mañana de hoy, 4 de marzo, el programa Hoy dio a conocer que la actriz, Ana Brenda Contreras, fue hospitalizada en Nueva York. Durante la transmisión en vivo, el matutino compartió detalles sobre los días que la protagonista de telenovelas permaneció internada y reveló el diagnóstico que finalmente recibió. ¿Qué pasó con la actriz?

Ana Brenda reacciona a declaraciones de actriz Gaby Mellado que asegura recibió malos tratos de su parte. / Redes sociales

¿Por qué la actriz Ana Brenda Contreras fue hospitalizada de emergencia?

Según lo reportado por el programa Hoy, la actriz, Ana Brenda Contreras, se encontraba en plena alfombra roja y habló sobre lo ocurrido en torno a su salud.

La reportera de Hoy destacó que la actriz “goza de salud”, pero recordó que hace unas semanas estuvo hospitalizada, mostrando incluso una fotografía de ella desde el hospital.

Ante los micrófonos del programa, la intérprete explicó que los síntomas comenzaron sin que supieran con claridad qué estaba ocurriendo. La incertidumbre fue uno de los factores más angustiantes.

“ Resultó que era salmonella, no supimos y yo creo que también se juntó con que tenía un agotamiento brutal postparto… No supieron lo que tenía, estuve internada varios días en Nueva York, se siente horrible ”, declaró la actriz.

Ana Brenda Contreras / IG: @anabreco

¿Cuál es el estado de salud de Ana Brenda Contreras tras diagnóstico de salmonella?

La infección por salmonella, sumada al desgaste físico tras el nacimiento de su hija, complicó el panorama de Ana Brenda Contreras. De acuerdo con sus propias palabras, los primeros días fueron especialmente difíciles porque los médicos no lograban identificar con precisión la causa de su malestar.

Aunque no ofreció mayores detalles sobre los síntomas específicos, dejó claro que fue una experiencia complicada tanto física como emocionalmente, especialmente en una etapa tan sensible como el posparto.

La actriz reconoció que la experiencia fue “horrible”, pero ahora se encuentra recuperada y enfocada en su familia y en sus nuevos proyectos profesionales.

Ana Brenda Contreras fue hospitalizada / Las estrellas

¿Quién es Ana Brenda Contreras y en qué telenovelas ha participado?

Ana Brenda Contreras es una actriz y cantante mexicana, reconocida por su amplia trayectoria en telenovelas y series de televisión. Su carrera comenzó en 2002 cuando participó en el reality musical Popstars, proyecto del que surgió el grupo femenino T’detila, con el que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.

Ana Brenda debutó en televisión con Barrera de amor (2005), además participó en Sortilegio (2009), donde compartió créditos con William Levy y Jacqueline Bracamontes, logrando una notable popularidad.

En 2010 interpretó a Aurora Alcázar en Teresa, historia protagonizada por Angelique Boyer, y gracias a eso más adelante obtuvo papeles protagónicos en telenovelas como:



La que no podía amar (2011)

(2011) Corazón indomable (2013)

(2013) Lo imperdonable (2015)

Por amar sin ley (2018-2019)

